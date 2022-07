Cómo reconocer buenas promociones y descuentos en temporada de rebajas

En ocasiones la mercadotecnia nos juega en contra, ya que vemos llamativos carteles y pensamos que los comercios nos están ofreciendo promociones y descuentos que no debemos dejar pasar, sobre todo en temporada de rebajas, sin embargo, no todo lo que brilla es oro.

Y es que, la temporada de rebajas puede prestarse para que personas mal intencionadas busquen engañarte o estafarte con promociones y descuentos ficticios, por ello queremos compartirte la forma en la que puedes encontrar buenas promociones y descuentos sin poner en riesgo tu dinero.

Entonces, para encontrar buenas promociones y descuentos en temporada de rebajas, lo primero que debes hacer es no apresurarte a comprar, antes de dar clic, debes verificar que toda la información esté correcta, sobre todo si compras en línea y nunca antes habías comprado ahí.

En caso de que compres en tiendas físicas, asegúrate de preguntar los detalles de los productos que quieres adquirir y los procesos de pago, no te olvides de checar las letras pequeñas de las promociones y descuentos porque a veces pueden ser engañosas.

Cómo reconocer buenas promociones y descuentos

Compara precios. Durante la temporada de rebajas, muchas tiendas colocan letreros en los que supuestamente ofrecen un producto a un precio más bajo, sin embargo, a veces no se trata de promociones o descuentos reales, sino que, solo hacen parecer que han bajado el precio para que lo compres a como estaba originalmente.

Por eso es importante que, si estás pensando comprar un producto, hagas un comparativo de lo que costaba antes de ser puesto a la venta con promoción o descuento, principalmente cuando compres electrodomésticos, productos electrónicos y línea blanca.

Compara los beneficios extra. En ocasiones no solo se trata de quién pone un producto en un precio más bajo, sino también debes comparar si se te ofrecen beneficios extra como meses sin intereses, bonificaciones, dinero electrónico o envió gratuito, todo eso te permitirá valorar cuál es la mejor promoción y rebaja.

Compara garantías y políticas de devolución. Algo de lo que preguntamos poco es sobre las formas de aplicar garantías, tiempos de las mismas y el proceso que hay que seguir para hacer una devolución en caso de que de que no estés satisfecho con el producto, ya que estos procesos son más sencillos con algunas tiendas comerciales que con otras.

Sobre todo porque, sino estás completamente satisfecho o el producto salga defectuoso, el proceso de devolución o canje puede resultar más tardado y costoso que lo que ahorraste con la oferta o promoción.

Verifica que la oferta o promoción sea clara. Como ya decíamos, existen muchas estrategias comerciales para hacerte comprar diversos productos durante la temporada de rebajas, por eso, entre más clara sea la oferta o la promoción, existe mayor garantía de que es real y que puede convenirte.

Pide referencias. En caso de que estés pensando comprar en línea y sobre todo, en páginas en las que anteriormente no has comprado, no dudes en pedir referencias entre las diversas comunidades, eso te permitirá saber si en verdad es una buena idea comprar en ese lugar o no.