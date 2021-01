Eres joven, ya tienes la mayoría de edad y estás buscando sacar tu primer tarjeta de crédito pero no tienes ni idea de cómo hacerlo, no te preocupes, nosotros nos encargamos de hacer la tarea y aquí te contestaremos la pregunta "¿Cómo sacar una tarjeta de crédito por primera vez en México?" Lee esta nota y entérate.

¿Qué es lo primero que debes de tomar en cuenta? Antesque nada, tienes que ser consciente de todo lo que puede implicar tramitar ese pequeño plástico y las consecuencias de no usarlo de una forma correcta y prudente. Queremos que tengas presente que una tarjeta de crédito no funciona como una extensión de tu sueldo, por lo que, hazte a la idea de que cada producto o servicio que pagues con ella, tarde o temprano deberás pagarlo y, ahora sí, con tu sueldo.

Una vez que tengas tu tarjeta de crédito, no deberás perder de vista ciertas cosas importantes/ Fuente: Pixabay

Una vez que adquieras tu tarjeta crediticia nunca deberás perder de vista las fechas de corte, las fechas limite de pago, las anualidades, los intereses y demás conceptos que la institución bancaria te dirá y que deberás aprenderte si es que no quieres verte de pronto hundido en un mar de deudas bancarias.

Ya que eres total y enteramente conscientes de las implicaciones y obligaciones que una tarjeta de crédito conlleva, a continuación te damos los requisitos, en términos muy generales, que un banco te pedirá para poder tramitar por primera vez tu plástico:

Ser mayor de edad, es decir, comprobar con tu INE que ya tienes 18 años o más. No obstante, no te precipites, piénsalo bien antes de dar el paso.

Presentar comprobante de domicilio actual no mayor a tres meses de antigüedad (agua, luz, telefonía, etc.)

Llevar tu identificación oficial vigente con fotografía y firma (INE o pasaporte).

Contar con la nacionalidad mexicana, ya sea por nacimiento o por ser residente permanente

Tener un buen historial crediticio.

Como puedes ver, en cuestión de números, las condiciones que se te pedirán no son nada fuera de este mundo, sin embargo, uno de los requisitos que sí podría representarte un problema es el historial crediticio, puesto que si no cuentas con tarjeta de crédito o no has pedido algún préstamo es imposible que te encuentres inscrito en un buró de crédito y, por lo tanto, no hay registro de tu historial crediticio, lo que hará que la institución bancaria rechace tu solitud.

Pero no te preocupes, no todo está perdido. Afortunadamente, hay bancos en México que te otorgan tarjetas de crédito sin necesidad de que cuentes con historial crediticio. Dos muy buenas opciones son Santander o Banamex. También, instituciones como Banco Azteca, Banco del Bajío y Scotiabank, las cuales te ofrecen tarjetas de crédito aseguradas, denominadas de esa forma porque están respaldadas por una cantidad de dinero que se deposita en el banco que sirva para garantizar el pago de la misma.

Ante todo, debes tener en cuenta que cada institución bancaria estará en su derecho de pedirte más o menos requisitos para poder soltarte una tarjeta de crédito, por lo que lo más recomendable es que te pongas en contacto con diversos bancos o el banco de tu preferencia y les consultes directamente todas las dudas que tengas al respecto. Aunado a ello, también te aconsejamos que escojas el banco y la tarjeta que más se adapte a tu estilo de vida y a tus ingresos, así evitarás pasar tragos amargos en el futuro.

Para inciar el proceso de tramitación de tu tarjeta de crédito deberás presentarte en la institución, llenar un formulario y seguir las instrucciones que el asesor del banco te dé. Cabe destacar que la dinámica en los bancos para sacar tarjetas de crédito pudo haber cambiado a raíz de la pandemia, por lo que lo mejor será que te comuniques primero vía telefónica.