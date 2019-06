México.- Si tienes alguna tarjeta de crédito, o algún préstamo hipotecario o automotriz seguramente estás en el Buró de Crédito, pero eso no quiere decir que sea malo, incluso podría ser un error que no estuvieras ya que si tu nombre está en la lista de esta institución no quiere decir que eres moroso.

El Buró de Crédito es un registro donde se encuentran todos las personas que tengan un crédito vigente o lo hayan tenido antes del periodo de años, que especificamos más abajo, en los que "se borra" el nombre del acreditado.

El Buró de Crédito no es más que una empresa privada que reciben información de tanto personas como empresas con historial crediticio. Si has tenido un buen historial, tu información del Buró de Crédito jugará a tu favor para que te puedan otorgar nuevos financiamientos cuando los necesites.

Además en el Buró de Crédito se integran el historial crediticio de las personas y empresas a través del Reporte de Crédito Especial, la cual es la carta de presentación ante el mundo del crédito y muestra tanto los pagos puntuales y adecuados como los retrasos.

Una vez explicado qué es el Buró de Crédito es importate que sepas qué ocurre si te atrasas en un pago, es lógico que esta intitución pondrá en tu registro un comportamineto negativo y te señalará como una persona morosa.

Este estatus (moroso), podría ser una barrera que detectarán nuevos bancos o instituciones que ofrecen créditos y que por consiguiente te frenará una nueva solicitud de algún prestamo o crédito.

Existen reglas para que puedas cambiar dicho estatus y es aquí en dónde llega la respuesta a CÓMO SALIR DEL BURÓ DE CRÉDITO.

Para cambiar tu estatus, la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y las Reglas Generales emitidas por el Banco de México, dicta que todo depende del monto del adeudo, con el cual se decide el tiempo que se quedará el registro.

NOTA: Para entender la siguiente tabla es importante que sepas que UDIS es Unidades de Inversión.

25 UDIS, más o menos 113 pesos, se eliminan después de un año.

500 UDIS, más o menos 2 mil 260 pesos, se eliminan después de dos años.

Mil UDIS, más o menos 4 mil 520 pesos, se eliminan después de 4 años.

Adeudos mayores a mil UDIS se eliminan al cumplir 6 años en la base de datos de Buró de Crédito siempre y cuando:

Sean menores a 400 mil UDIS, más o menos, 1.7 millones de pesos.

