Comprar por redes sociales es como comprar en la calle, asegura Profeco

México.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), aseguró que comprar productos o servicios mediante las redes sociales es igual de riesgoso que adquirirlo en establecimientos informales que no cuentan con ningún tipo de garantía.

En el evento de inicio del Operativo Semana Santa 2022, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, recomendó a los consumidores no comprar sus viajes a través de las plataformas virtuales.

Por el contrario, hizo énfasis en que lo mejor, a fin de evitar un fraude, es adquirir los servicios en las plataformas especializadas para ello, de preferencia en la de los mismos proveedores.

“Hay un gran número de fraudes, pero compraron en redes sociales es un riesgo. Ni se compran mascotas. Comprar en redes sociales es como comprar en un crucero de semáforo en la calle. Le das la vuelta a la cuadra y ya no está el pseudo proveedor, por eso hay que comprar en plataformas comerciales”, enfatizó.

En este sentido, el funcionario hizo hincapié en que el 100% de las quejas por fraude que son tramitadas en el organismo federal tienen como motivo la adquisición de productos o servicios comprados en las redes sociales.

“100 por ciento de los casos de fraude, 100 por ciento de todos, son porque compraron en redes sociales”, subrayó Sheffield Padilla.

Al explicar que los fraudes mediante las plataformas virtuales son atendidos por la policía cibernética, el titular de la Profeco dio a conocer que, en el transcurso de 2 años, la dependencia federal ha canalizado a esta más de 100 casos de este tipo.

“Las redes sociales no son una plataforma comercial, es una plataforma diseñada para conocer gente e intercambiar entre personas información, no para comercial. Y como no está diseñada para el comercio, no tiene algún tipo de garantías, entonces es lo mismo que comprar en una calle, en una esquina en lo que se pone el semáforo en rojo y más en viajes”, apuntó.

Ante ello y con vistas a la Semana Santa del año en curso, el servidor público hizo un llamado a comprar los servicios y productos directamente con los proveedores o con las empresas, enfatizando que, con ello, "van a evitar ser victimas de fraude".