Con alzas en productos inicia del 2020 en Sinaloa

Culiacán.- A pesar de que el salario mínimo general en la mayor parte del país incrementó un 20 por ciento pasando de 102.68 a 123.22 pesos diarios a partir del 1 de enero, se espera una afectación económica en los próximos días con la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que también presentó una alza.

Es hasta el 10 por ciento de su costos lo que se estima que podrían subir algunos productos, dio a conocer el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Miguel Ángel Murillo, sin embargo no se sabe con precisión, ya que está anunciado por el gobierno federal que no habrá incrementos.

Así resaltó que por el momento no se cuenta con productos de la canasta básica con repunte de costos, ni en la tortilla, ni en el gas doméstico, lo que dependerá de que se mantenga el precio de la gasolina, solo en los cigarrillos que subieron 5 pesos por cajetilla.

Sin embargo a nivel nacional, se dio a conocer una lista de empresas que anunciaron incrementos en sus costos, en donde destaca, Lala, Alpura, Nestlé, Modelo, Marinela, Tía Rosa, Gamesa, Sabritas y Barcel.

En lo que corresponde a los productos de la canasta básica más vulnerables ante los incrementos de costos que desata el cambio de año son el Jitomate, Cebolla, Chile, Aguacate, Frijol, Maíz, Avena, Papa,

Frutas y hortalizas

En este tema el delegado aceptó que también se habla de alza en las cervecerías y refrescos, pero no lo han aplicado.

“Hasta el momento no nos han presentado ningún incremento, muchas veces los incrementos se vienen con el alza de combustibles o de gas que es lo que se utiliza para trabajar y hoy vemos que no hay incremento, por lo tanto aún no se tiene una lista oficial de productos que ayan incrementado”, expresó.

Asimismo destacó que se verificará que se no se presenten aumentos abusivos con el inicio del año, y de detectarse alguna irregularidad llamó a la ciudadanía a denunciar.