Con más aumentos a productos y servicios, repunta la inflación al 7.72% en abril en México

Sinaloa.- Sin freno, se mantienen los aumentos del costo de productos y servicios en México, ya que por cuarto mes consecutivo se presentó un repunte en la inflación del país, misma que para mediados de abril se ubica en el 7.72 por ciento, de acuerdo a las cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi).

Dentro del último informe de Índice Anual de Precios al Consumidor publicado el pasado viernes 22 de abril, el instituto da a conocer que en la primera quincena del mes en curso se presentó un aumento el 0.16 por ciento en la inflación, generando repuntes en los precios de los productos agropecuarios, en donde destaca el pollo, además del jitomate, chile serrano, tortilla y aguacate, gasolina de bajo octanaje, automóviles, vivienda, restaurantes y servicios turísticos.

Cesar Valenzuela, economista, expuso que la expectativa para el 2022 era que la inflación no contaría con dos dígitos, sin embargo, al cuarto mes del año se han tenido aumentos constantes que casi ubican la inflación en el 8 por ciento, lo que es preocupante por los aumentos en productos no perecederos que podrían darse, mismos que no bajarán de reportarse una caída en la inflación en los próximos meses del año.

Leer más: Agotamiento y frustración las primeras causas por las que empleados renuncian a su trabajo

"Se supone que al final de este año la inflación no iba a pasar de dos límites, pero pues estamos apenas en el cuarto mes del año, y ojala y las circunstancias puedan cambiar, que podamos tener meses más bajos en términos de precios, lamentablemente lo que ocurre es que muchos productos que no son perecederos los precios se mantienen si baja la inflación", expuso.

Leer más: ¿Qué puedo hacer si el SAT no ha realizado mi devolución de saldo a favor de mi ejercicio fiscal?

Recordó, que este 7.72 por ciento que se da a conocer por el Inegi, en la mayoría de los casos es mucho mayor para el consumidor, esto ante la variedad de productos que utiliza que en ocasiones han tenido aumentos más considerables.

Además expuso que no se puede saber, hasta qué punto podrían llegar los aumentos de precios en lo que resta del año, ni cuando se dará una caída en la inflación que sigue en aumento en lo que ha transcurrido del 2022.