Con reforma eléctrica se fijará una única tarifa eléctrica en todo México: director de CFE

México.- Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aseguró que con la aprobación de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Congreso de la Unión será posible fijar una tarifa eléctrica única para toda la república mexicana y, con ello, asegurar los precios bajos en el servicio.

Lo anterior al recordar que, en el modelo actual, hay diferentes tarifas para cada región, ello debido a que dichos costos los establece la Comisión Reguladora de Energía, órgano al que se busca desaparecer con la enmienda constitucional.

Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, Bartlett Díaz destacó que, con el aval a la iniciativa en materia eléctrica de parte del titular del Poder Ejecutivo Federal se podrá contar con más instrumentos para abaratar los costos de las tarifas eléctricas.

En este sentido, dejó en claro que, a pesar de que la reforma no sea validada por los legisladores federales, la CFE continuará manteniendo las tarifas del servicio eléctrico bajas, procurando, como desde hace tres años, que estas no suban por arriba de la inflación.

“Las tarifas no subirán arriba de la inflación, son tres años de tarifas estables pese a la situación actual del mercado. Si no se aprueba la reforma, seguiremos manteniendo las tarifas bajas, no hay discusión al respecto, pero esperemos que se apruebe, porque tendremos más instrumentos y espacio para bajar los costos”, expuso el exgobernador de Puebla.

Por su parte, acusó que las distintas tarifas que existen en México en relación al servicio de energía eléctrica representan un problema para el país, puesto que hay empresas que buscan instalarse en los lugares en las que estas son más bajas, lo que ocasiona que haya estados que no estén tan industrializados como otras entidades, por lo que enfatizó que el objetivo será que ello se promueva en los más atrasados.

“La reforma eléctrica va a permitir una mayor vigilancia y cuidado a las tarifas, en lugar de tener 14 zonas tarifarias se va a tener una tarifa única y con ello se garantiza los precios bajos”, sostuvo el director de la empresa productiva del Estado mexicano.