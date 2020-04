Concanaco: El 77% de empresas no podrán pagar sus obligaciones fiscales ante el SAT

México.-Debido a la problemática que se ha desarrollado por la emergencia sanitaria Covid-19, que ocasiono una caída en el flojo de los recursos económicos, cerca del 80 por ciento de las empresas no podrán pagar sus obligaciones fiscales, así lo informo la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo(CONCANACO, SERVYTUR).

El presidente del organismo, José Manuel López Campos, señaló que el pronostico se hizo en base a una encuesta realizada por Concanaco a los afiliados a la cámara de los sectores del comercio, servicio y turismo, del país.

#Comunicado Más del 80 por ciento de las empresas de comercio, servicio y turismo inactivas por Covid 19. Ver más: https://t.co/KWPYCfCg4m pic.twitter.com/Nnro3Q2UXZ — Concanaco Servytur (@Concanaco) April 18, 2020

"El 77 por ciento de las empresas manifestaron que no estarán en posibilidades de cubrir sus obligaciones fiscales en el mes de abril, debido a que se encuentran sin percibir ingresos y tienen pagos de nómina, renta y otros servicios", afirmó.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López Campos, señaló que la nueva disposición federal apoyará a las empresas familiares y a las microempresas, que tienen entre uno y tres trabajadores, quienes con los recursos que recibirán podrán sostener la nómina de tres meses.

Sin embargo, las Pequeñas y medianas empresas (Pymes) en su mayoría no tiene acceso al financiamiento de la banca comercial, y son los sectores que aún no cuentan con esquemas de apoyo para evitar cierres definitivos, pues gran parte de ellas no podrá sostener el pago de sus empleados sin actividad por un mes más, anotó.

José Manuel López Campos subrayó que en el caso de Concanaco Servytur las empresas afiliadas asumieron el compromiso de continuar pagando a sus trabajadores, como muestra de solidaridad con su personal, pero muchos pequeños empresarios ya agotaron sus reservas y ya no están en la posibilidad de continuar con los pagos.