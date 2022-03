Concanaco llama a empresas en México a evitar aumentos injustificados por alza en energéticos

México.- La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) instó a las empresas que operan en México a evitar aumentos injustificados en los precios de los productos que ofrecen a los consumidores mexicanos con el pretexto del incremento en los precios de la gasolina.

En este sentido, el presidente de la Concanaco, Héctor Tejada Shaar, hizo hincapié en que ante el alza en los costos de los energéticos a consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, los precios de los productos en la república mexicana se ajustan de acuerdo a la inflación nacional, por lo que pidió a la iniciativa privada ser más consciente en este aspecto.

“Definitivamente el precio del combustible afecta directamente el precio de cualquier producto y esto no es un tema de México, es un tema internacional, y por eso nosotros proponemos a los empresarios que no existan alza de precios injustificadas, que seamos muy conscientes con el alza de precios para que esto no genere una inflación fuera de lo normal, que los precios se ajusten como deben de ser”, remarcó en conferencia de prensa.

Tejada Shaar recordó que, desde 2021, la inflación en México se encuentra elevada, por arriba del 7% desde finales del año pasado (7.28% en febrero de 2022), lo que ha repercutido de forma negativa en el poder adquisitivo de la ciudadanía mexicana.

Asimismo, señaló que si bien los contagios de Covid-19 han ido disminuyendo en las últimas semanas en todo el territorio nacional, el repunte que se registro de los mismos al inicio del año en curso por la presencia de la variante ómicron perjudicó la recuperación de la actividad económica en la república mexicana.

“Aunque no hubo restricciones de aforo en general en el país, ni tampoco el cierre de negocios de ningún tipo, sí hubo falta de reactivación económica en estos primeros meses del año, por el tema de que las personas, ya por su propia cuenta, se confinaron en sus casas para seguirse cuidando”, expuso.

Ante ello, el presidente de la Concanaco hizo un llamado a las empresas privadas para que continúen con los protocolos sanitarios para evitar el contagio y la propagación de los casos positivos del virus.