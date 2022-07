Condusef: ¿Cuáles son los bancos que tienen más reclamaciones

La Comisión Nacional para la Protección para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), compartió un análisis sobre las instituciones financieras que tienen más reclamos en el país, posicionándose los bancos como Citibanamex, BBVA México y Banco Azteca, los que más quejas presentan en los primeros meses del año.

Asimismo, según la Comisión los motivos más demandados fueron los cargos o transferencias no reconocidas, así como disposiciones de efectivo no autorizadas. También añadió que las reclamaciones por las que se solicitó la cancelación de un producto o servicio, pero no se aplicó o se atendió de manera inmediata.

Asimismo, la Condusef señaló que la mayoría de clientes de la institución presentaron quejas en tarjetas de crédito y débito, así como en financiamientos personales o en cuentas de ahorro y de nómica.

La Comisión señaló que la Ciudad de México fue la entidad que presentó más reclamos, acumulando cerca de dos de cada 10 quejas, a la capital le sigue Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Veracruz, Guanajuato y Chihuahua.

En suma, de enero a marzo de 2022 se recibieron 37 mil 353 quejas contra los 51 bancos que operan en el país, monto inferior en 97 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.

Otros bancos que también presentaron quejas durante los tres primeros meses de 2022 fueron Banorte, Scotiabank, Santander, HSBC, BanCoppel e Inbursa, indicó la Condusef.

¿Qué banco resolvió mayor número de quejas?

La Comisión señaló que la entidad BBVA México, fue el banco que más quejas resolvió a favor de los clientes, esto durante el primer trimestre del año. Le siguió BanCoppel, y posteriormente Inbursa. En contraste, Banco Azteca, Banorte y Scotiabank fueron las tres instituciones que tuvieron el menor porcentaje de resoluciones positivas a sus clientes.