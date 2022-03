Condusef alerta que Grupo Financiero Nacional no es una Sofom regulada por la autoridad

A través de sus redes sociales, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), informó sobre que el Grupo Financiero Nacional no cuenta como registro de Sofom dentro del registro que mantienen la dependencia a fin de conocer cuales financieras no son solo grupos que roban información.

“ATENCIÓ️N ¡OJO con esta empresa! No pongas en riesgo tu dinero, ahorra en instituciones formales, búscalas en el #SIPRES aquí: http://ow.ly/2VUw50IaG3N #FraudesFinancieros”, compartió la Condusef a través de sus redes sociales.

La dependencia señaló que la persona moral identificada como Grupo Financiero Nacional, no es una entidad financiera regulada ni supervisada por la Condusef, no tiene la calidad de Sofom (Sociedad Financiera de Objeto Múltiple) y No se encuentra registrada con el organismo.

“Ninguna persona física o moral se puede ostentar o usar la palabra Sofom o Grupo Financiero en medios de comunicación, publicidad o documentos de trabajo sino cuenta con el registro o autorización de las autoridades financieras competentes”, añadió la dependencia a través de sus redes sociales.

Asimismo, la Condusef invita a la población a consultar el SIPRES para que puedan verificar que la entidad financiera esta correctamente para operar y ostentarse tal cual como una ENTIDAD FINANCIERA y de esta manera evitar fraudes a la población.

Condusef señala que Tarjetas de Crédito son lo que más reclamaciones presentan

Mediante su plataforma digital, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, compartió el informe del comportamiento de los bancos en el periodo de enero a diciembre del 2021, compartiendo los motivos de las quejas y las entidades con más reclamaciones.

La Condusef señaló que durante el 2021 la comisión recibió un total de 155 mil 959 reclamaciones, un total de nueve entidades bancarias fueron quienes recabaron el 94.7% de todas las quejas presentadas en ese periodo.

“De acuerdo al Índice de reclamación en Condusef, por cada 10 mil contratos, destacan Scotiabank con 12 reclamaciones, Inbursa con 9 reclamaciones, así como HSBC y Banorte con 8 reclamaciones cada uno. Cabe mencionar que este índice permite comparar a los bancos con independencia de su tamaño o participación de mercado”, compartió la Condusef.

Productos con más reclamaciones:

Tarjetas de Crédito con 27%

Tarjetas de débito con 20%

Crédito personal con 8%

Por otra parte, la Condusef señaló que el porcentaje de resolución favorable por producto quedó de la siguiente manera:

Tarjeta de crédito 46%

Tarjeta de débito 40%

Cuenta de nómina 38%

“Las instituciones con mayor porcentaje de resolución a favor del usuario fueron Citibanamex con 54%, Banco Inbursa con 44% y BBVA y BanCoppel con el 43%”, así lo compartió en un boletín de prensa.