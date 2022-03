Condusef alerta que la empresa Quinvera no se encuentra en el sistema de registro SIPRES

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), alertó a la población sobre la empresa de nombre Quinvera, la cual no tiene autorización para ofrecer inversiones conforme las leyes financieras mexicanas.

A través de una publicación en sus cuentas oficiales, el organismo regulador señaló que Quinvera, Sociedad Anónima Promotora de Inversión (S.A.P.I), de Capital Variable (C.V.), y con el nombre público de QUINVERA, no es una entidad financiera regulada ni supervisada por la Condusef.

“No es una entidad financiera regulada ni supervisada por la Condusef y por lo tanto no tiene autorización para ofrecer inversiones conforme a las leyes mexicanas financieras”, añadió la Comisión en una infografía que compartió en sus redes.

La Comisión invitó a la población a ingresar al Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), en donde los usuarios podrán verificar las entidades financieras que cumplen con las características para operar dentro del país.

“No te dejes engañar, las empresas que no son entidades financieras no pueden ofrecer que Condusef resuelva sus controversias con sus clientes, por no estar sujetas a su supervisión”, aseveró en la alerta enviada a través de la red social del organismo.

Por otra parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), también alertó sobre cinco entidades que captan recursos al público en general sin contar con autorización legal de alguna autoridad, algunas de estas empresas son:

Yox Holding, S.A.de C.V.

Vitas Consulting, S.A.P.I. de C.V.

Era Capitalinver, S.A.P.I. de C.V. comerciante conocida como “Era Capital”

Franquicias Millennium S. de R.L. de C.V.

Consorcio Bainet, S.A de C.V, con el nombre comercial “Samrt Business Corp"

Condusef alerta que Grupo Financiero Nacional no es una Sofom regulada

A través de sus redes sociales, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, informó sobre que el Grupo Financiero Nacional no cuenta como registro de Sofom dentro del registro que mantienen la dependencia a fin de conocer cuales financieras no son solo grupos que roban información.

“ATENCIÓ️N ¡OJO con esta empresa! No pongas en riesgo tu dinero, ahorra en instituciones formales, búscalas en el #SIPRES aquí: http://ow.ly/2VUw50IaG3N #FraudesFinancieros”, compartió la Condusef a través de sus redes sociales.

La dependencia señaló que la persona moral identificada como Grupo Financiero Nacional, no es una entidad financiera regulada ni supervisada por la Condusef, no tiene la calidad de Sofom (Sociedad Financiera de Objeto Múltiple) y No se encuentra registrada con el organismo.