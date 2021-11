Condusef atiende reclamaciones del estado de Guanajuato; reporta un incremento del 41%

A través de un boletín de prensa la Condusef informa sobre un aumento de quejas atendidas por la dependencia y emitidas desde el estado de Guanajuato, en donde se reportó un aumento de reclamaciones del 41.7% con respecto al 2020.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), compartió el informe sobre la evolución de quejas presentadas por el estado de Guanajuato durante el periodo de enero-octubre del 2021, en comparación al mismo periodo de tiempo del 2020 y 2019.

En comparación a las reclamaciones que se reportaron en el 2020, cuando la dependencia atendió 5 mil 404 quejas a 7 mil 660 que se atendieron durante el 2021, la Condusef señala un aumento del 41.7%, sin embargo, está aún no supera las cifras registradas en 2019, la cuál sigue con un 24% arriba.

La Condusef agregó que a causa de la pandemia causada por el Covid-19, el 50% de las quejas y asesoramiento se realizaron de manera remota, resaltando que este formato ahorra tiempo y costos de traslado, siendo esta una de los motivos relacionados a las asesorías solicitadas por los usuarios.

En materia de asesorías, destaca el incremento de usuarios que solicitaron conocer si son beneficiarios de un seguro de vida, que alguno de sus familiares hubiera dejado a su nombre, situación por desgracia, asociada fundamentalmente a la pandemia.

La dependencia señala como ejemplo del aumento de solicitudes que de enero a octubre del 2020, se brindó asesoría a 71 personas en el tema, mientras que en el mismo periodo de tiempo pero del 2021, el número aumentó a 110, es decir, un 55% más.

León y Celaya concentraron un 37% de las reclamaciones presentadas en total a la Condusef, aunque un total de 44 municipios del estado de Guanajuato presentaron alguna queja o se les brindó alguna asesoría.

Cuáles fueron las reclamaciones que atendió la Condusef en Guanajuato:

Banca Múltiple 57% de las quejas

Aseguradoras 13%

Otros sectores 30%

En cuanto a la variación, el sector de las Aseguradoras fue el que mostró el mayor crecimiento porcentual, 104% (al pasar de 494 asuntos en 2020 a 1,010 asuntos en 2021), motivado principalmente por las mayores reclamaciones por la Negativa en el pago de la Indemnización.

Principales causas de reclamo:

Despacho de Cobranza

Consumos no reconocidos

Negativa a cumplir con conclusión anticipada.

Asimismo, la dependencia también resalta las quejas relacionadas al posible fraude, de manera mayoritaria en el sector bancario, del cual señalan que de las quejas presentadas en contra de los bancos, 43% se relacionan a un fraude, de manera principal las llamadas telefónicas, acceso a páginas apócrifas y cajeros automáticos.

Destaca el incremento de estos asuntos por las Transferencias electrónicas no reconocidas y por los Consumos vía internet no reconocidos, por lo que es muy importante que los usuarios no den información por teléfono (muchas veces a través de llamadas realizadas supuestamente de su banco), no accedan a páginas que les llegan a través de redes sociales o den sus claves o datos personales, si no iniciaron ellos mismos algún tipo de consulta.

Reclamaciones concluidas y montos recuperados

En el boletín informativo, la dependencia resalta que durante el periodo señalado se logró sumar una cantidad de poco más de 21 millones de pesos recuperados, sin embargo, esto significa una disminución del 15% respecto al mismo periodo del 2020.

Por cuanto a los montos recuperados por producto, destacan en primer lugar los Valores e instrumentos de inversión (PRLV), para el cual se recuperó 3.6 millones de pesos principalmente por la Solicitud para entrega de fondos a beneficiarios del titular fallecido no atendida.

En segundo lugar, en el importe recuperado por Tarjeta de Crédito por 3.5 millones de pesos, en su mayoría por los Consumos no reconocidos. Por proceso, de los 21 millones de pesos recuperados, el 49% fue en Gestión Electrónica, esto es, en un proceso previo a la etapa legal y el 49% en las Audiencias de Conciliación, con la concurrencia del usuario, la institución y el conciliador de esta Comisión Nacional.

Asimismo, la Condusef pone a disposición una página de Internet en distintos canales de atención a distancia como el Portal de Queja Electrónica disponible en: https://phpapps.condusef.gob.mx/margo.0.1/index.php, Registro de Despachos de Cobranza (REDECO): https://eduweb.condusef.gob.mx/redeco/redeco.aspx, Chat en línea, Centro de Contacto y Atención por Medios Remotos: 55 53 400 999, correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx, entre otros, para atender sus dudas o consultas.

Asimismo, la dependencia invita a los usuarios a visitar la página de Internet www.condusef.gob.mx o comunícate al 55 53400 999 en un horario de 08:30 a 18:00 horas. También nos puedes seguir en Twitter: @CondusefMX, Facebook: @condusefoficial, Instagram: @condusefoficial y Youtube: CondusefOficial.