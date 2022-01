Condusef comparte guía fácil para realizar la cancelación de tu tarjeta de crédito

Como ya se ha resaltado en diversas ocasiones, contar con una tarjeta de crédito puede ser un recurso bastante bueno, sin embargo, este se puede convertir en un dolor de cabeza en caso de perder el control de gastos que realizas con tu TDC, por lo que es importante recordar a los usuarios tener claro que esta no es una extensión a tu ingreso, sino, un recurso que te puede tener dinero de manera inmediata.

Ante la situación, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), ha compartido una guía rápida para que sepas cómo puedes dar de baja este servicio bancario, sin embargo, debes de cumplir algunos de los puntos presentas para poder efectuar el proceso.

En muchas ocasiones, la relación con las tarjetas de crédito no es mala y simplemente prefieres cancelar un servicio al cual no le sacas provecho o prefieres tramitar otra que te ofrezca más beneficios, sin embargo, es importante resaltar que esto no les conviene a las instituciones bancarias por lo que pueden complicar el proceso.

¿Cómo cancelar mi tarjeta de crédito?

Aquí te dejamos una serie de recomendaciones para que puedas llevar la cancelación de tu tarjera de crédito, de acuerdo a la información presentada por la Condusef:

Identifica que tu tarjeta no tenga saldo a favor o en contra, es decir, que esté en ceros ; si tienes operaciones no reconocidas deberás reportarlas.

; si tienes operaciones no reconocidas deberás reportarlas. Notifica a tu institución financiera que has tomado la decisión de cancelarla, puedes hacerlo de manera escrita o por teléfono.

que has tomado la decisión de cancelarla, puedes hacerlo de manera escrita o por teléfono. Te pedirán que entregues la tarjeta, en caso de no contar con ella, deberás comunicarlo.

Adicionalmente y ligado al punto uno, te pedirán un comprobante de no adeudos .

. Te proporcionarán un número de folio, comprobante o clave para confirmar la cancelación.

comprobante o clave para confirmar la cancelación. Si no tienes ningún adeudo, el contrato deberá invalidarse al día hábil siguiente.

Es importante señalar que los bancos no deben negarte el proceso de cancelación de un servicio que no quieres conservar, siempre y cuando cumplas con los requisitos anteriores, por lo que en caso de que la entidad bancaria no te permita hacer el proceso, puede llamar a la línea de la Condusef 55 53 400 999, así como visitar su portar y solicitar asesoría ante la situación.