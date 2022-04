Condusef dice quiénes cuidan mejor sus finanzas personales, los millenials o centennials

Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), compartió información en donde señalaba cuál generación cuidaba más sus finanzas personales, por lo que aquí te diremos quiénes son los que cuidan más su dinero y a través de cuáles herramientas lo hacen.

A través de su publicación de la revista Proteja su dinero, la Comisión informó que la generación conocida como centennials se encuentra mejor educada financieramente, en comparativa a los millennials, generación X o Baby Boomers, incluso, esto debido a que:

Son más autodidactas

Tienen más alcance de información, pues acceden a tutoriales, sitios web o herramientas digitales

Aprenden de los “errores económicos de sus mayores”

Ante este panorama, los centennials cuidan más su bolsillo y se preocupan por crear herramientas y tareas básicas que les ayuden a armar un presupuesto, que les permita ahorrar, comprar antes de comprar y protegerse ante los fraudes, así lo señaló la revista de la Condusef.

Según la publicación, que se basó en el estudio “How Gen Z Is Confronting Their Financial Fears” (Cómo enfrenta la generación Z sus miedos financieros), los centennials consumen diversos productos, como:

Adquirieron una cuenta de ahorro

Poseen una cuenta bancaria corriente

Cuentan con una tarjeta de crédito

Tiene contratado un seguro médico

Ganan dinero extra por trabajos independientes, ya que saben que sus ingresos no deben depender sólo de un ingreso fijo

Planifican su futuro financiero desde jóvenes

“Además, las y los centennials entienden la importancia de planificar proyectos de vida y financieros a largo plazo, e inclusive cuando enfrentan diversos obstáculos económicos y sociales, eso no les impide destinar cierta cantidad de sus ingresos en productos financieros que les ayuden a prevenir imprevistos, ya que ellos son los principales contratantes de pólizas de seguros de auto, de acuerdo con el reporte Radiografía de Generaciones Aseguradas de Insurtech”, explicó la publicación.

Consejos de la Condusef para mantener y lograr tus metas financieras:

Los centennials apenas están comenzando su vida laboral, por lo que, se aconseja, se establezcan metas y objetivos, siendo uno de ellos el ahorro. Puedes comenzar con el 10% o 15% de tus ingresos

No ignorar tu presupuesto

Ten cautela con la información de internet

Comienza a invertir desde los “veintes”: Si te consideras adverso a los riesgos, siempre existen opciones más seguras como Cetes

