Condusef informa que en 2021 se registró una baja en reclamaciones a aseguradoras y afores

Mediante su informe, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), señala que durante el 2021 se registró una disminución del 33.7 por ciento de los reclamos a las aseguradoras y un 2.7 por ciento a las Afores, esto en comparativa al mismo periodo del 2020.

De acuerdo a la actualización del Buró de Entidades Financieras al cuarto trimestre del 2021, se señaló que las aseguradoras registraron 48 mil 177 reclamaciones, de manera principal a inicios del año, asimismo, las cifras indican que, del total, 52% fueron dirigidas a las empresas de:

Mettlife

Citibanamex Seguros

GNP

Chubb Seguros

AXA Seguros

Las razones en Condusef se debieron a una negativa en el pago de indemnización, con 40 por ciento respecto a las totales registradas; solicitud de cancelación del contrato, póliza no atendida y/o no aplicada, con 17 por ciento; e inconformidad con el tiempo para el pago, con 12 por ciento.

Por su parte, en el caso de las quejas ante las Afores, la Comisión señaló que sumaron 24 mil 400 reportes en 2021, de las cuales, del total, el 83 por ciento se acumularon en las siguientes administradoras:

Citibanamex Afore

Afore XXI Banorte

Afore Azteca

Principal Afore

“Las principales causas de reclamación en Condusef se debieron a solicitud de trámite no atendida o no concluida con 55 por ciento respecto a las totales; inconformidad con el monto de retiro liquidado y unificación de cuentas no concluida o no atendida, con seis por ciento cada una”, indicó el reporte.

Asimismo, la Condusef señala que, durante este periodo, las aseguradoras recibieron 88 sanciones por un monto igual a dos millones 935 mil 361 pesos, mientras que en caso de las Afores reportaron ocho sanciones por 322 mil 510 pesos.

En el caso de las reclamaciones al sistema financiero, se registraron seis millones 618 mil 619 reclamaciones durante el cuarto trimestre del 2021, lo que se traduce en una baja de 2%. Por su capacidad, los bancos fueron las entidades que más reclamaciones obtuvieron, con cinco millones 995 mil 703, un 5.3 por ciento menos que en 2020.

“El 70 por ciento se deben a un posible fraude, que sumaron cuatro millones 209 mil 040, lo que es ocho por ciento menos que las recibidas por fraude, en el mismo periodo del año anterior. BanCoppel, Banco Azteca, Citibanamex, Banorte y BBVA agrupan 68 por ciento de las reclamaciones por este tipo”, señaló.

Del total de reclamos, dos por ciento se debieron a banca electrónica, una contracción de cinco por ciento respecto al 2020. BBVA, HSBC y Banorte concentraron 82 por ciento de las quejas por esta vía.