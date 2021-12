Condusef te dice cómo presentar una reclamación en caso de que tu aseguradora no quiera pagarte

En la actualidad, es muy común y de vital importancia contar con un seguro, pues la pandemia del Covid-19, ha venido a demostrarnos que la salud es una pieza clave en el desarrollo de las personas, economía, trabajo, entre tantas cosas, sin embargo, existe suceso que no solamente se ligan a la enfermedad, pero que resultan costosos de pagar, cómo un accidente y que en muchas ocasiones no podemos pagar.

Es por eso que los seguros de gastos médicos o de vida resultan importantes, sin embargo, en muchas ocasiones las personas no se atreven a invertir en un servicio de ese tipo, debido a que no entienden cómo funcionan, es dinero que pueden invertir en otra cosa, creen que es dinero mal gastado, o incluso no tener que lidiar con las aseguradoras y sus agentes.

Ante estas dudas o situaciones, existe una dependencia a nivel nacional que ofrece sus servicios de manera gratuita para orientarte sobre estos problemas, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), ofrece un espacio y herramientas para presentar una queja o solicitar asesoría sobre estos temas con relación a las aseguradoras.

Te puede interesar: Accidentes, secuestros, asesinatos; los peligros que enfrentan los repartidores de comida en México

Cómo puedo presentar una queja o reclamación ante la Condusef

La dependencia informa que lo primero es acudir a alguna de sus oficinas, la que quede más cerca de tu domicilio, esto con el objetivo de que puedas presentar tu inconformidad contra la Institución Financiera o Aseguradora que no respetó los acuerdos establecidos en el contrato.

Posteriormente se te solicitaran los siguientes documentos escaneados en formato PDF:

Identificación oficial vigente en los formatos PDF o Digital (INE, IFE, Pasaporte o Matrícula Consular)

(INE, IFE, Pasaporte o Matrícula Consular) Documento que compruebe la relación contractual con la Institución Financiera (Estado de Cuenta, Contrato, Póliza, etc.)

(Estado de Cuenta, Contrato, Póliza, etc.) En caso de que utilices el Estado de Cuenta, este no deberá tener una antigüedad mayor a 3 meses, en el que se muestre el motivo de tu queja.

Algún documento que identifique claramente la problemática (Por ejemplo: la fecha en que se suscitó el problema, el monto reclamado y/u otros detalles que consideres importantes).

Luego de reunir toda la documentación, tendrás que iniciar el Proceso de Reclamación a través del Portal de Queja Electrónica , en donde te solicitarán varios datos personales como; nombre completo, correo, CURP, domicilio, número de póliza de seguro, nombre de la aseguradora contratada, etc.

, en donde te solicitarán varios datos personales como; nombre completo, correo, CURP, domicilio, número de póliza de seguro, nombre de la aseguradora contratada, etc. Asimismo, en el mismo proceso de queja virtual, deberás relatar el problema o motivo y tendrás que finalizar el trámite con los documentos cargados en PDF, esto para poder confirmar todo el pago, así lo informa la dependencia.

Te puede interesar: Empresa de Estados Unidos despide a 900 trabajadores de Zoom

A finalizar todos los pasos, el Portal de Queja te asignará el Folio de Pre-registro y podrás imprimir tu acuse. Después de un plazo de 4 días hábiles recibirás la respuesta de la Condusef sobre tu caso o problema con la aseguradora.