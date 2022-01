Confinamiento por Covid-19 impacta en el valor del dinero en México

Sinaloa, México.- Los productos de la canasta básica que podían adquirirse en el año 2017 ya no pueden comprarse en 2022 dado que el valor del dinero disminuyó a tal grado que la representación de la riqueza que tiene nuestro país cambia respecto a la inflación y a la oferta y demanda de bienes y servicios.

El valor del dinero está relacionado con la cantidad de cosas que se pueden comprar con él. Esta cantidad depende del precio de las cosas que se piensan adquirir, explica Banxico en su página oficial.

El Banco de México expone que cuando mucha gente quiere comprar lo mismo, el precio aumentará. Sin embargo, cuando hay lo suficiente y alcanza para todos, su precio tiende a mantenerse estable o a bajar. Los precios dependen de la oferta y demanda que existe en la economía. Es normal que mientras algunos precios bajan, otros suban.

Leer más: Inegi dice que economía en México se encuentra en una ‘recesión técnica’ según estimaciones

Cuando hay mucho dinero en la economía, las personas gastan más, quieren comprar más de lo que se puede producir, provocando que los precios tiendan a subir. La demanda supera por mucho a la oferta, los precios en general suben y el valor del dinero disminuye. Esto es inflación. La gente ahorra menos y gasta más pensando que en el futuro podrá comprar menos con su dinero.

Para mantener su nivel de vida, la gente necesitará que le paguen más por su trabajo, lo que aumentará el costo de producción; esto a su vez hace que los precios vuelvan a aumentar. Este círculo vicioso se conoce como espiral inflacionaria.

Con inflación alta, la economía dejará de operar de manera eficiente. Se dificulta comparar precios y ahorrar, ya que las personas no tendrán el ingreso suficiente. Las empresas no pueden hacer planes para el futuro y dejan de invertir, y en consecuencia de generar empleos.

Análisis

Si bien, en el año 2021, México cerró con una inflación de 7.36 por ciento, el confinamiento establecido tras la pandemia de Covid-19 desde 2020 dio pie a diversos factores que provocaron que el valor del dinero bajara también al inicio de este año, consideró el economista sinaloense, César Miguel Valenzuela Espinoza.

“El confinamiento de la pandemia estuvo afectando el valor del dinero porque la oferta y la demanda estuvieron muy afectados, donde la cantidad de bienes disponibles disminuyó cuando las fábricas no siguieron produciendo al mismo ritmo y la exportación no siguió al mismo ritmo, todo se paralizó, el precio del petróleo estuvo por los suelos y no se movía nada”.

Dijo que durante los meses que permaneció el confinamiento en México, la economía estuvo parcialmente paralizada y ello repercutió porque al cierre del año pasado se tuvo que retomar el ritmo y a la fecha no se ha podido retomar por completo toda la actividad, incluso hay aspectos económicos que por cuestión de la nueva oleada de ómicron pudieran restablecerse hasta finales del 2022 o principios de 2023.

“Aquí es donde vemos que el valor del dinero bajó porque los precios aumentaron. Un ejemplo muy claro es la industria automotriz, porque no hay vehículos en las agencias debido a que les faltan componentes que se producen en otras partes del mundo y eso provoca que los pocos vehículos que están en las agencias estén muy caros”.

Factores actuales

Valenzuela Espinoza expuso que se han tenido impactos inflacionarios de gran envergadura, como en el caso del transporte, el cual está muy ligado a las variaciones del tipo de cambio, donde si se eleva la cantidad de peso por dólar, entonces los prestadores del servicio de transporte encarecen sus refacciones y por lo tanto el mantenimiento es mayor, “lo mismo sucede con el incremento en los combustibles y juntos repercuten en el costo del transporte de personas y artículos, entonces todo se encarece”.

Dijo que el dinero tiene fases donde va perdiendo su valor con ciertos impactos que a veces son pequeños en lo global, aunque son altos en ciertos productos y servicios, pero hay otros casos como el que estamos empezando a vivir ahorita, agregó, en que el valor del dinero empieza a ser cambiante con la inflación que supera el 7 por ciento.

Suponiendo que estuviéramos en una economía donde hubiera poco empleo y bajo ingreso, explicó el economista, el nivel de producto y la cantidad de productos van a ser mayores que los que puede comprar la población, si fuera así el valor del dinero podría ser mayor porque hay una escasa demanda.

“Es ahí donde nos preguntamos por qué aumentan los precios si hay muchas familias que no cuentan con el recurso y es cuando nos damos cuenta que existen los financiamientos y los créditos en las tarjetas o en tiendas y servicios para que la gente pueda seguir consumiendo y no es lo mismo, porque incluso hay otro fenómeno en la economía que se le llaman bienes inferiores, que significa que si sube el precio del bien o producto; por ejemplo, el kilo de carne, entonces disminuye la cantidad de carne y aumenta la cantidad de otro ingrediente, por ejemplo, la papa hasta llegar al grado donde ya no va a ser bistec con papas, sino papa con bistec”.

Comparación de economía

Ante esta problemática donde la pandemia se convierte en un factor para que disminuya el valor del dinero, el economista sinaloense reflexionó que no es lo mismo tener una inflación de 7.6 por ciento, como cerró México en el 2021, a tener una de 7 por ciento, como cerró Estados Unidos. En Estados Unidos, dijo, mucha gente ha dejado de trabajar porque ha tenido la oportunidad de ahorrar con los apoyos que les ha dado el Gobierno y eso está provocando que las empresas ofrezcan salarios más altos para que la gente vaya a laborar, porque la gente no quiere emplearse, a diferencia de México, donde lo que falta son empleos y aunque se tenga una inflación parecida, pero aquí, dijo, no hay dinero y el poco que se tiene ya se gastó con el confinamiento o curando enfermedades.

“No es la misma tener inflación con crecimiento que tener inflación con recesión o cero crecimiento, como en México, esa es la inmensa diferencia y todo esto va a parar al empobrecimiento de la gente”, agregó.

César Miguel Valenzuela Espinoza agregó que dado que el valor del dinero está asociado con lo que puede comprar este, precisamente por eso cuando se habla de salario se puede hablar de salario real y salario nominal, donde el salario nominal es lo que gana un trabajador, mientras que el salario real es la cantidad de bienes y servicios que puede comprar ese salario nominal, en este caso con la compra de productos de la canasta básica con la misma cantidad de dinero cinco o diez años después.

“Con una canasta básica de 10 productos comprada con 250 pesos, que ese salario podría comprar, con el paso del tiempo se disminuye la cantidad de productos que se compran. Es aquí donde nos damos cuenta que el valor del dinero va disminuyendo, cuando existe la inflación”.

Precios

Tanto el poder adquisitivo o la capacidad de compra son conceptos que están estrechamente ligados a dicho valor; haciendo, de esta forma, que el dinero sea visto o percibido en cada momento teniendo en cuenta su traducción o utilidad en el entorno económico.

El dinero, ya sea en forma física de monedas y billetes o de manera virtual o electrónica, es la principal herramienta de pago en todo el mundo.

Si la oferta y la demanda son factores para movilizar la economía y por ende la inflación, para el Banco Mundial, el otro extremo es la deflación y ocurre cuando la gente gasta menos por lo que las empresas bajan sus precios con tal de vender y no tener pérdidas. Sin embargo, las personas esperarán a que los precios tiendan a caer más, generando una espiral deflacionaria.

En una economía en deflación, las empresas registran pérdidas por una baja en las ventas y comienzan a producir menos por lo que tendrán que despedir gente y la actividad económica comenzará a sufrir una desaceleración, aumentando el desempleo.

Tanto la inflación como la deflación afectan negativamente a la economía, a los negocios y a las personas. Es por ello que el trabajo más importante del Banco de México es asegurar la estabilidad de precios para mantener el valor de nuestro dinero. Esta es solo una de las muchas maneras en la que el Banco protege el valor de nuestro dinero.

Para entender...

El valor del dinero

El valor del dinero está relacionado con la cantidad de cosas que las personas pueden comprar con él. Esta cantidad depende del precio de las cosas que piensa adquirir.

El valor del dinero es la percepción atribuida al dinero en un momento dado teniendo en cuenta circunstancias económicas que lo influyen, como la inflación.

La economía se encuentra en constante cambio, situándose el dinero como eje fundamental de su funcionamiento.

Los datos

Mayor cambio

En enero de 1993, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se retiraron tres ceros al peso mexicano para darle estabilidad a la economía nacional. La idea era simplificar la moneda para hacer más competitiva la economía, de tal modo que quitar los ceros fue una determinación de política monetaria redituable.

Canasta básica

Es el conjunto de bienes y servicios indispensables para que una persona pueda cubrir sus necesidades básicas por medio de sus ingresos.

¿Qué es la inflación?

Es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo. El aumento de un solo bien o servicio no se considera como inflación. El año 2021 cerró con una inflación de 7.36 por ciento.

Fuente: Banxico.

Leer más: Infonavit anuncia aumento de entrega a casi 5 mil escrituras entre periodo del 2020 al 2021

¿Qué es el dinero?

Es un conjunto de activos de una economía que las personas regularmente están dispuestas a usar como medio de pago para comprar y vender bienes y servicios.

A lo largo de la historia se han utilizado diferentes objetos como dinero. Las piezas de metal, como el oro y la plata, fueron usadas ampliamente porque se conservan bien y es fácil transportarlas.

Fuente: Banxico.