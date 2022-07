Conoce cómo y dónde se puede cambiar un billete incompleto

Si recibiste un billete desgastado o en mal estado no te preocupes, la mayoría de las veces se pueden cambiar en el banco. Según la situación, es raro que pierda su valor, incluso si el billete se encuentra roto o incompleto. Ahora te explicaremos cuáles son los requisitos que el billete debe cumplir para que pueda ser intercambiado por otro.

Generalmente, los billetes incompletos y rotos los recibimos de otras personas que, o bien no se dieron cuenta que los tenían, o bien quieren deshacerse de ellos. Por otro lado, aunque es muy poco frecuente que ocurra, también podríamos recibirlos de un banco o cajero. Esto significa que dichos billetes no pierden su valor.

De acuerdo con información oficial de las instituciones bancarias, un billete conserva su valor incluso si está desgastado, decolorado, incompleto, rayado o manchado. Lo que debe hacerse en el caso de recibir alguno, es acudir al banco de su preferencia y pedir que cambien el dinero desgastado por uno en buenas condiciones. Es un servicio totalmente gratuito.

Por otro lado, aunque los billetes desgastados pueden ser cambiados por nuevos, es importante tener presente que aquellos en los que haya sellos o anotaciones tienen que cumplir un requisito para conservar su valor: la anotación o sello que tengan no deben contener mensajes alusivos a cuestiones políticas, religiosas o comerciales. En dicho caso, el billete sí pierde su valor.

En cuanto a los billetes rotos o mutilados, se ha hecho la aclaración de que no pierden su valor, siempre y cuando se conserva más de la mitad. Es decir, no se puede cortar un billete en dos y multiplicar su valor, ya que no se cumpliría con el 50% del cuerpo necesario para cambiarlo en un banco. Asimismo, los billetes alterados sí pierden su valor, se entiende por billete alterado aquel que esté formado por dos o más piezas que provengan de otros billetes.

Para cambiar un billete roto o incompleto, sólo es necesario ir a un banco dentro de su horario de atención. Se puede solicitar el servicio de forma gratuita. Algunas instituciones bancarias pueden imponer un límite de 3000 pesos o máximo 500 piezas de cada dominación, esto en el caso de que no sean clientes de la institución bancaria. Para quienes sí tienen cuenta en el banco al que vayan, no hay límite de importe o piezas.