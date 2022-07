Conoce estas 9 redflag para que detectes a los montadeudas al solicitar un préstamo

En más de una ocasión las personas hemos tenido la necesidad de pedir un préstamo o solicitar un extra de dinero para poder alcanzar alguna meta o en otras ocasiones para realizar una compra o atender una situación que no se puede cubrir con los recursos que tienes actualmente.

En muchas ocasiones las personas pueden solo necesitar un microcrédito, los cuales son préstamos pequeños que van desde los 500 y hasta los 10 mil pesos, los cuales en su mayoría van dirigidos a personas que no tienen acceso a productos financieros de la banca, ya sea por problemas con el historial crediticio o por no tener un empleo fijo.

“Con el auge de las fintech, han surgido modelos de negocio que utilizan distintas tecnologías para evaluar mejor la capacidad y voluntad de pago, y con ello dar acceso a financiamiento a personas que son consideradas de muy alto riesgo crediticio para la banca tradicional; este es un modelo útil y necesario, sin embargo, hay malas prácticas y abusos que se han mudado al plano digital” indica Roberto Salcedo, cofundador de Baubap, aplicación financiera que cuenta con más de 400 mil acreditados y que ha otorgado más de 1.5 millones de micropréstamos.

Es por eso que en esta ocasión te explicaremos que es un montadeudas y cómo evitar caer en sus actividades ilegales; estás personas u organizaciones se aprovechan y hacen mal uso de los datos que las personas han proporcionado y abusan del acceso que los usuarios le proporcionan en su móvil, ofrecen un préstamo y después, mediante una extorsión o amenazas y piden cobros mucho más alto de lo acordado.

Sigue estas 9 red flags para identificar los riesgos de un montadeudas

Empresas desconocidas y no reguladas

En caso de que nunca hayas escuchado del nombre de la empresa o si al buscar no encuentras nada de información, eso es un punto clave para no continuar con el trámite. Como recomendación, es importante que solo realices una petición de préstamo a una empresa de la que tengas información confiable y que contenga fuentes fidedignas, por ejemplo, medios de comunicación y que se encuentren reguladas por las autoridades financieras.

Piden dinero por adelantado

Es importante que no deposites dinero por adelantado para poder recibir un crédito, debido a una práctica fraudulenta, en caso de que sea una empresa confiable va a tener la capacidad de evaluar el riesgo de un adelanto, si identificas cualquier cosa riesgosa, es mejor que desactives la app o dejes de tener contacto con estos servicios.

Piden información bancaria antes de aprobar un crédito

Si alguna app te pide proporcionar una cuenta destino para el depósito del préstamo antes de presentar una oferta en donde puedas ver el monto, el plazo y la tasa de interés, estás en peligro, ya que los montadeudas utilizan esta técnica para cambiar la oferta de crédito a su conveniencia y después cobrar con prácticas de extorsión. No des esa información hasta que tengas una oferta formal con toda la información, si no la tienes, aléjate y desinstala.

Correos de contacto genéricos y gratuito y se parecen entre ellas

Es importante que busques diferentes opciones, podrás identificar aplicaciones que tienen nombres o interfaces que son similares entre ellas, revisa sus domicilios y correos, en caso de que sean los mismos o contengan datos muy similares, entonces estos pueden ser parte de una estafa. Asimismo, en caso de que el contacto sea gratuito como Gmail, Hotmail y Yahoo, entonces es un riesgo.

Aplicación tiene números y reviews inflados

Ten cuidado con aquellas aplicaciones que tengan una cantidad muy grande de descargas y pocas opiniones y reviews. Pon atención a las quejas recurrentes y también da tiempo a leer las reseñas que realmente profundizan en la calidad y funcionamiento de las aplicaciones.

No hay comentarios sobre la app o son negativos

En caso de que quieras investigar un poco más sobre las aplicaciones de tu interés, lee artículos, reviews y los comentarios para una página web y redes sociales, esto te podría dar un panorama de cómo opera la app. En caso de que no encuentres esta información disponible es probable que las empresas estén buscando realizar prácticas ilegales.

La app tiene malas prácticas

La aplicación pedirá que califiques antes de brindarte cualquier servicio. Esto es considerado un indicador de que es una empresa poco seria y que solo busca mejorar la presencia a base de reputación para atraer víctimas. La información debería estar encriptada y no debería ser accesible ni siquiera para la empresa que te pide la información.

Descripciones descuidadas o extrañas

Si el texto contiene faltas de ortografía, palabras o frases rotas, podrán delatar descripciones copiadas y pegadas en un traductor. Estas aplicaciones son operadas en el extranjero, por lo que cualquier indicio de un uso de palabras fuera de contexto y en descripción o URL, con nombres de competidores, tiendas departamentales o palabras sin sentido, es signo de probable estafa.

Usurpan la identidad de una empresa formal

Esta es una de las que presenta un mayor reto, ya que un grupo criminal podría usar ilegalmente el nombre de una empresa formal y con ello estafar a la gente. A veces cambian un poco el nombre, pero copian el logo, y crean una nueva app. Lo importante es que busques directamente en la app store el nombre de la app que quieres y que el dueño de la app sea la empresa que dice ser.

“Incluso nosotros lo hemos sufrido, había apps que usaban ilegalmente nuestro nombre como BaubapTePresta, mismas que logramos dar de baja rápidamente. En nuestro caso, si una persona te llama o te contacta para cobrar a nombre de Baubap, es un intento de fraude o suplantación, toda nuestra comunicación es automatizada, no hay personas de cobranza, son llamadas o contactos robóticos, sin interacción, justo como una forma de romper con malas prácticas que existen desde hace años en el cobro de préstamos” indica Salcedo.

Es de vital importancia que te mantengas aleta para no ser víctima de este tipo de fraudes, debido a que las mayores complicaciones frente a los montadeudas, es la inexistencia de una instancia que permita realizar una denuncia en su contra, debido a que estas aplicaciones no rinden cuentas a ninguna entidad federal, por lo que no tienen facultades o alcance para actuar en su contra.

En caso de que quieras denunciar alguna estafa o fraude, podrás contactar a la policía cibernética en la dirección policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o al teléfono 5242 5100 ext. 5086, que sirve para sentar un precedente por un “mal uso de datos”.