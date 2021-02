Conoce la aplicación AT&T ReMo, funciona como billetera digital

Ciudad De México.-El operador móvil AT&T México y Broxel, empresa especializada en medios de pago, buscarán reducir más las brechas de bancarización a través de AT&T ReMo, una aplicación que funciona como billetera digital.

De acuerdo con Daniel Ríos, vicepresidente adjunto de asuntos externos de AT&T México, casi el 60 por ciento de las personas que carecen de una cuenta bancaria no la tienen por no contar con los montos mínimos de capital para abrir una, y otro 30 por ciento están fuera de los servicios bancarios porque las sucursales o cajeros no se encuentran cerca de su hogar.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"ReMo busca ser una herramienta que le permita a los usuarios acceder a su dinero a través de internet. Es independiente a la compañía de teléfono en la que estés. No requiere de una cuenta de banco, no requiere una anualidad.

"Sólo necesitas tus datos, una identificación, un comprobante de domicilio y puedes empezar a hacer cualquier tipo de pago en línea que requieras", mencionó Ríos durante un encuentro con medios.

En el último año, al menos seis de cada 10 mexicanos utilizaron menos efectivo, impulsando así la adopción de pagos digitales, agregó Gustavo Gutiérrez Galindo CEO y Fundador de Broxel.

La aplicación busca ser una alternativa para que los usuarios puedan acceder a medios de pago y realizar actividades como el comercio electrónico; además, se pueden realizar o recibir pagos con una cuenta CLABE o CoDi.

Leer más: Bolsa Mexicana de valores cierra con ganancias este 2 de febrero

Las empresas aprovecharán más de 120 mil puntos de venta en tiendas departamentales, de conveniencia y autoservicio del País para que los usuarios de la aplicación puedan ingresar dinero a la aplicación.

Hay un cobro inicial de 150 pesos para aperturar la cuenta que incluye tarjeta física y la cuenta ReMo.

La base de usuarios con la que el operador móvil estima contar para sus servicios es de 18.9 millones de usuarios, equivalentes a los clientes que la empresa tiene en el País.

Santiago Salinas, titular del Instituto BIVA, indicó que lo digital y lo financiero van de la mano, lo cual quedó demostrado por la pandemia, por lo que es importante seguir con el fortalecimiento de esta relación.

"El crecimiento y la inclusión financiera de más personas está de la mano de esta digitalización. Las herramientas están puestas. Desde nuestro celular podemos aperturar nuestra cuenta bancaria o nuestra cuenta de inversión.

Es una relación estrecha, mu y fuerte que nos permite democratizar el acceso (a servicios bancarios) de más mexicanos", explicó Salinas.

Leer más: Advierten créditos más caros con la reforma de la Ley del Banco de México