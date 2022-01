Consar advierte sobre mensaje fraudulento a los usuarios de la Afore Citibanamex

Ante la incertidumbre que ha generado el anuncio de la venta de Banamex por parte de Group Citi, los usuarios de la entidad financiera se cuestionan si las cuentas que maneja la institución tendrán cambios o qué será lo que suceda, asimismo, una gran duda es sobre la Afore de esta empresa.

Está situación ha propiciado a que los trabajadores que tienen su cuenta de Ahorro del Fondo para el Retiro (Afore), en la institución de Citibanamex, sobre si sus ahorros se perderán o cambiarán a otra entidad financiera, sin embargo, este no es el único riesgo, pues ante el caos, los estafadores han aprovechado y han implementado nuevos fraudes.

El titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Iván Pliego, compartió una publicación en sus redes sociales en dónde advierte a los usuarios sobre un nuevo fraude relacionado a mensajes enviados a diversas personas, con un texto relacionado a las cuentas Afore Citibanamex, sin embargo, esto es una estafa más, por lo que es importante no caer en este.

Te puede interesar: Desata indignación asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana

“Evitemos darle seguimiento a este tipo de mensajes o compartir datos personales”, agregó el titular de la Consar en su cuenta oficial, en donde adjuntó la imagen del correo electrónico que envía la presunta empresa, pero que tal como lo señala la dependencia, es un fraude más.

¿Cómo funciona este fraude?

De acuerdo a la información presentada en las cuentas de la Consar y de su titular, existe una imagen sobre un correo electrónico que le llega a diversos usuarios de la Afore Citibanamex, en donde indican al internauta que, si eres cuentahabiente de esta afore, es necesario hacer una verificación o sino tu cuenta será cancelada.

“Como parte de la venta de la banca empresarial y consumo de Citibanamex, necesitamos verificar tus datos. Recuerda que, si en 24 horas no has actualizado tus datos, tu cuenta será cancelada” este mensaje va acompañado de un link en donde supuestamente los usuarios deberían ingresar para actualizar su información, sin embargo, este mensaje es un fraude y es importante no responderlo ni proporcionar datos.

Por su parte, la Consar compartió la imagen con la leyenda de FALSO, asegurando que los recursos de los usuarios de cuentas en la Afore Citibanamex se encuentran seguros, así como estas recomendaciones para evitar fraude:

No dar clic en ninguna de las ligas (correos dudosos)

Elimínalo (correo)

Por ningún motivo brindes datos personales en caso de ser contactado por otro medio

Te puede interesar: Convocan HOY a manifestación por la libertad de expresión en Mazatlán

Asimismo, señalan en otra publicación que, si tus recursos son administrados por Citibanamex Afore, tus recursos se encuentran protegidos y no es necesario que realices ningún trámite, ni actualización de datos. Evita caer en una mala práctica, así lo informó la dependencia.