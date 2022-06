Constancia de Situación Fiscal: el SAT la expide y pide a empresas que la soliciten a sus trabajadores, ¿por qué?

México.- Hace unos días se podían ver largas filas de contribuyentes a la espera de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les otorgará su Constancia de Situación Fiscal, la cual es requerida por la empresas, mismas que a su vez tienen que dar cuenta de ella al organismo tributario mexicano.

Ante esta situación, no pocos contribuyentes se cuestionaron el motivo por el cual el SAT le pide a la empresa que le requiera a sus trabajadores dicho documento, tomando en cuenta que la Constancia de Situación Fiscal es expedida por el órgano tributario de México.

Entonces, ¿por qué el SAT le pide a la compañía en la que laboras que te solicite la Constancia de Situación Fiscal que esta misma dependencia federal otorga? En primer lugar, debes tener en cuenta que dicho documento contiene todos los datos de las personas físicas registradas ante el SAT, y su objetivo es corroborar si están activos y cuál es el régimen por el cual el corporativo les paga.

La razón por la que el SAT le pide a las compañías que sean estas las que entreguen las Constancias es para que se eviten los robos de identidad y que se entreguen facturas a nombre de otras personas.

Ahora bien, si bien el SAT es el que expide la Constancia de Situación Fiscal y, al final, es el destinatario último, se debe tener presente que, tras emitirse el documento este paa por las empresas, las cuales revisan la información contenida verificando que sea la correcta y, con ello, se evita el robo de identidad.

Con lo anterior ahora te debería quedar claro que, pese a que parezca absurdo, el hecho de que el SAT sea el que expida y, al tiempo, el último remitente de la Constancia de Situación Fiscal de las personas físicas tiene como fin el eludir posibles delitos fiscales.

Ante la saturación del portal de citas y de los establecimientos físicos del SAT por parte de los trabajadores mexicanos formales, el Servicio de Administración Tributaria informó esta semana que el no entregar la Constancia de Situación Fiscal no es motivo para sancionar a los empleados, ya sea mediante la retención de los salarios o el despido, puesto que se trata de un documento que la autoridad le pide a los corporativos y no a la planta laboral de los mismos.