Contra expectativas, el Bitcoin cae otra vez este domingo 4 de abril

Contrario a las expectativas de los inversionistas, el Bitcoin volvió a registrar una baja en su valor este domingo 4 de abril al cotizarse en 57 mil 902 dólares, lo equivalente a 1 millón 171 mil 690 pesos mexicanos.

Sin embargo, el Bitcoin había iniciado la jornada de ayer sábado con un precio de 59 mil 427 dólares, por lo que esta mañana ha perdido su valor en mil 525 dólares.

La famosa criptomoneda había había alcanzado su máximo histórico el pasado 13 de marzo, al cotizarse en 60 mil 197 dólares, por lo que los inversionistas de la divisa virtual esperaban que en las siguientes semanas repuntara rompiendo su propio récord.

Posteriormente, el pasado martes, tanto el Bitcoin como el Ethereum, las criptomonedas más importantes del mercado, habían repuntado un 2% luego de que Visa anunció que permitirá liquidar transacciones con la "stablecoin" (monedas estables) de Ethereum USD Coin, lo que significa que por primera vez se podrán emitir tarjetas en criptomonedas y efectuar transacciones sin cambio a moneda tradicional.

Nada especial en la bajada del Bitcoin

Lo cierto es que el Bitcoin ha logrado repuntar tras desplomarse hasta los 50 mil 440 dólares el 30 de marzo, algo que los expertos del sector atribuyeron a un contexto normal de los ajustes del mercado.

Macarena Linaza, jefa de Desarrollo de Negocio en España, Portugal y América Latina de Bequant, consideró que el desplome de la criptomoneda es una "mera corrección del mercado", por lo que prevé que repuntará después.

Esta bajada es una mera corrección de un mercado súper alcista como es el del Bitcoin. Los grandes inversores están vendiendo y esta ola de ventas azota al consumidor final, pero definitivamente creo que volverán a comprar Bitcoin y su precio seguirá subiendo en el futuro", subraya.

En esa misma línea se expresó Ángel Luis Quesada, director de Onyze, que opinó que "no hay nada en particular" en la bajada de la criptomoneda.

"No hay nada en particular que cause la bajada del Bitcoin, lo que pasa es que en los cierres de trimestre los inversores reajustan cartera y venden para tener una cartera equilibrada y sana", afirma Quesada.

El directivo de Onyze apuntó que la bajada en el precio es normal tras varios meses de subida continua. "Es normal que en un momento determinado la gente deje de comprar y empiece a vender un poco", puntualizó.

