¡Contra marcas chinas! Joe Biden promulga ley para endurecer las restricciones a Huawei y ZTE

Washington.- El presidente Joe Biden promulgó este viernes una Ley de Equipos Seguros que impide que empresas como Huawei y ZTE reciban licencias de red.

Con el nuevo reglamento la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos ya no podrán contemplar aplicaciones para equipos de red que representen un peligro para la seguridad nacional, según información publicada en Reuters.

La FCC tampoco podrá emitir ni revisar empresas incluidas en la "Lista de servicios o equipos cubiertos" de la propia comisión.

Leer más: ¡Ahora Washington! Anuncia AMLO tercer viaje a Estados Unidos este 17 de noviembre

La medida fue aprobada con 420 votos a favor y cuatro en contra en la cámara de representantes, pero fue avalada por todo el Senado estadunidense el mes pasado.

"Ya hemos determinado que este equipo representa un riesgo inaceptable para nuestra seguridad nacional, por lo que cerrar lo que he llamado el 'vacío legal de Huawei' es una acción apropiada que debemos tomar", dijo el comisionado de la FCC, Brendan Carr.

¿ZTE y Huawei amenazan la seguridad?

Desde el año pasado, la FCC declaró formalmente que ZTE y Huawei como amenazas para la seguridad nacional, al descubrir que las empresas tenían vínculos con el Partido Comunista China.

Pese a la declaratoria, ambas empresas podían solicitar licencias para sus equipos siempre que no se involucraran con fondos federales. Por ello, Carr presionó a los legisladores para que aprobaran la Ley de Equipo Seguro.

"Una vez que hayamos determinado que Huawei u otro equipo representa un riesgo inaceptable para la seguridad nacional, no tiene sentido permitir que ese mismo equipo sea comprado e insertado en nuestras redes de comunicaciones siempre que no haya dólares federales involucrados. La presencia de estos inseguros dispositivos en nuestras redes es la amenaza, no la fuente de financiación utilizada para comprarlos", dijo Carr en marzo.

A comienzos del 2021, la FCC implementó un programa de “Extraccion y reemplazo” de mil 900 millones de dólares para apoyar a las empresas de telecomunicaciones de Estados Unidos en la sustitución de equipos Huawei y ZTE en uso.

Leer más: Hombre apuñala 50 veces a un perro y lo abandona dentro de una maleta el plena calle de Miami

Por su parte, el legislador Steve Scalise declaró hace una semana que “Huawei y ZTE son probablemente las dos empresas más destacadas que todavía tienen una gran cantidad de equipos donde los datos de los estadounidenses se encuentran en esas redes”.