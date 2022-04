Coparmex critica fallo de la SCJN sobre Ley Eléctrica y advierte que amparos seguirán

El jueves 7 de abril de 2022, el Pleno de la Suprema Corte no alcanzó los ocho votos necesarios para anular los aspectos centrales de la reforma eléctrica impulsada por AMLO, la cual fue impugnada por senadores de la oposición y favorece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas.

"Desde Coparmex seguiremos aportando propuestas para que haya energía eléctrica a precios justos para las familias y a precios competitivos para las empresas, que no haya apagones y que se privilegien las energías limpias para cuidar nuestro planeta", concluyó el sindicato patronal.

De igual manera, la Coparmex declaró que pese al fallo de la Suprema Corte reiteran su postura contra la reforma a la Ley Eléctrica , pues sostienen que "no privilegia el bienestar de las familias" y usuarios, y atenta contra los esfuerzos en pro de una "economía sostenible", vulnerando los acuerdos y convenios internacionales sobre el tema.

"A pesar de no declararse la inconstitucionalidad de la ley, el resultado de la deliberación de la SCJN permite que los amparos contra la LIE sigan su curso y que puedan usarse los argumentos de la mayoría de los ministros que consideraron que los temas torales de la reforma son inconstitucionales", advirtió la Coparmex .

Sin embargo, el sindicato patronal advirtió que la resolución de la Suprema Corte sobre la Ley Eléctrica no impide que los amparos contra la reforma continúen vigentes y que puedan usarse los argumentos de los ministros que se pronunciaron en contra.

" Lamentamos que no se alcanzaran los ocho votos que se requería para declarar la inconstitucionalidad de la LIE", declaró la Coparmex sobre el fallo de la Corte .

Mediante un comunicado publicado este 8 de abril de 2022, la Coparmex expresó su reconocimiento al criterio de los siete ministros de la SCJN que se pronunciaron por la inconstitucionalidad de la reforma eléctrica de AMLO , lamentando que no se hayan alcanzado los ocho votos requeridos para tal fin.

Raúl Durán Periodista

