Coparmex crítica programas del Gobierno tras aumento de pobreza

Ciudad de México.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), criticó este domingo los programas sociales del Gobierno Federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que algunos estudios mostrarán un aumento de 3.8 millones de nuevos pobres en los últimos dos años.

A través de un comunicado la Coparmex apoyó las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y del Consejo de Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), quienes confirman que el número de personas en condición de pobreza aumentó en los primeros años de la administración de AMLO pese a que el gasto público destinado a programas sociales "ha alcanzado niveles récord".

"De acuerdo con la última medición de la pobreza de CONEVAL, en nuestro país, del 2018 al 2020, la población en situación de pobreza aumentó de 41.9% a 43.9%. El número de personas en pobreza pasó de 51.9 a 55.7 millones de personas", recordó Coparmex.

Asimismo, señaló como alarmante que 3.8 millones de personas se hayan sumado a quienes no cuentan con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, mientras que 2.1 millones pasaron a estar en calidad de pobreza extrema.

Anudado a dicha situación, mencionaron que los índices de los precios de la Canasta de Consumo Básica se han elevado en un 6.8% en el último año, lo que significa que "el salario de las personas alcanza para menos bienes y servicios. Esto afecta, sobre todo, a la población de más bajos ingresos ya que destina la mayor parte de sus recursos a cubrir necesidades fundamentales".

Señalaron que al momento el Gobierno Federal destina 273 millones de pesos para nueve programas sociales considerados prioritarios a nivel federal, por lo que consideraron insostenible que se haga este esfuerzo económico y el resultado sea el incremento de personas en pobreza.

"La política social debe dar un viraje para poner en el centro -no el reparto de transferencias- sino a las personas y sus necesidades. No habrá presupuesto que alcance si la apuesta es por la universalización y no por la focalización de apoyos. Y los riesgos de uso clientelar crecerán mientras no se mejoren las reglas de operación y se apueste por la transparencia".

Añadió que como confederación no desean que haya un solo hogar en el que falta alimento en la mesa, ante lo cual propusieron algunas soluciones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

"Proponemos estas 7 acciones de mejora y trabajamos para que quien perdió su empleo pueda recuperarlo o convertirse en emprendedor abriendo su propio negocio. También impulsamos una Nueva Cultura Salarial para que el salario mínimo se incremente más que la inflación y alcance para cubrir satisfactoriamente las necesidades de los hogares. Creemos en una economía social que se base en la justicia, la equidad y la igualdad de oportunidades", finalizó.