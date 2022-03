Coparmex respalda iniciativa para duplicar días de vacaciones para el trabajador

Ciudad de México.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), respaldo la iniciativa para duplicar el periodo de vacaciones que por ley debe tener trabajador.

Así lo señaló el organismo durante su participación en el parlamento abierto "Vacaciones Dignas", en el Senado de la República, en donde, José Media Mora Izcal destacó el papel de los trabajadores en las empresas, a quien dijo también se debe atender.

"Las empresas no son una razón social, no son los edificios, no son las cuatro paredes de una oficina; las empresas somos las personas y desde este punto de vista Coparmex propone un enfoque centrado en el colaborador, de tal manera que logremos que para que crezca la empresa, entender que requiere crecer el colaborador".

En este sentido, el líder empresarial expuso la necesidad de atender el tema de las vacaciones sobre todo en las micro y pequeñas empresa para que el incremento de los días vacacionales se lleve a cabo de forma gradual.

"Que pasen primero nueve dúas y luego a 12 días, y después siga aumentado a dos días por año, que tomen los días continuos al menos seis días para que se de efectivamente el descanso de los trabajadores y que entre en vigencia en enero de 2023, esto para facilitar la aplicación", añadió Mora Izcal en su participación.

Leer más: Comprar por redes sociales es como comprar en la calle, asegura Profeco

Añadió que, dentro de los procesos productivos, uno de los elementos más importantes es el descanso, pues refirió que aunque se cree que para una mayor rendimiento se debe trabajar más duro, en realidad es al revés. Explicó que es importante tomar en cuenta los días de descanso pues de ello depende que seamos más productivos.