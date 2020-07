Coronavirus acentuará la pobreza en América Latina

México.- Como resultado de la emergencia sanitaria que generó el coronavirus, habrá una movilidad económica descendente, no solo en México, sino en los 17 países latinoamericanos. En 2020, 37.6 millones de personas que en 2019 pertenecían a estratos socioeconómicos bajos no pobres caerían en la pobreza, y 4 millones en la extrema pobreza, de acuerdo con el estudio «Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones», publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De igual forma, el análisis manifiesta que habrá un fuerte deterioro de la posición de los estratos sociales medios, por lo que hasta 33.5 millones de personas dejarían de pertenecer a los mismos (13 por ciento del total de personas que pertenecían a estos estratos) e ingresarían a los estratos de ingresos bajos.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

En lo particular, 32.8 millones de personas que antes de la pandemia pertenecían a los estratos medio-bajos pasarían a pertenecer a estratos bajos. De ellos, 2.1 millones caerían directamente en la pobreza o en la pobreza extrema.

Medidas con perspectiva de género

La crisis derivada de la pandemia tiene un impacto desproporcionado, especialmente sobre las mujeres: sobrecarga de trabajo no remunerado, aumento de la pobreza y precariedad laboral, acceso limitado a los servicios públicos y financiamiento insuficiente para las políticas de igualdad de género. Además, las mujeres están en la primera línea de respuesta a la crisis sanitaria y se encuentran expuestas a mayores riesgos de infección, ya que representan el 72.6 por ciento de las personas ocupadas en el sector de la salud en la región.

En este contexto, varios países estarían implementando medidas en áreas como la prevención de la violencia contra las mujeres, la promoción de la corresponsabilidad de los cuidados, la protección del empleo y los ingresos de las mujeres y el acceso a prestaciones.

La Cepal ejemplificó que en Colombia y en México se ha impulsado el aumento del presupuesto para los cupos de los albergues y refugios especializados en mujeres víctimas de violencia de género.

Bono contra el hambre

Una medida emergente sería un ingreso mínimo garantizado para las familias, indicó la organización.

En la región —explicó el organismo—, el hambre se deriva de la pobreza (en particular la pobreza extrema) y no de la falta de alimentos. Teniendo en cuenta que la línea de la pobreza extrema es determinada sobre la base del costo de la canasta básica de alimentos, las personas cuyos ingresos están bajo esta línea no cuentan con los recursos suficientes para cubrir los costos básicos de alimentación.

Así, la caída económica pronosticada para el 2020 afectará directamente a la seguridad alimentaria de millones de personas.

Ante esta situación, la Cepal y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han propuesto que los Gobiernos implementen un bono contra el hambre como complemento del ingreso básico de emergencia para toda la población en situación de pobreza extrema. El valor de cada bono sería equivalente al 70 por ciento de una línea de pobreza extrema (o el equivalente a 67 dólares del 2010).

Teniendo en cuenta los cambios en las proyecciones presentados en el mismo informe, el costo total del bono contra el hambre se ha reestimado en 27 100 millones de dólares, o el equivalente al 0.52 por ciento del producto interno bruto (PIB) regional.

Dependiendo de la situación de cada país, esta medida puede ejecutarse a través de transferencias monetarias, canastas de alimentos, cupones de alimentos o programas de alimentación escolar.

Estímulos a pequeños empresarios

Igualmente, los efectos de la crisis llevarían al cierre a más de 2.7 millones de empresas formales en la región, con una pérdida 8.5 millones de puestos de trabajo, sin incluir las reducciones de empleos realizadas por las empresas que seguirían operando. Los impactos serán muy diferentes, según el sector económico y el tipo de empresa.

Las empresas más afectadas serán las microempresas (proyectando más de 2.65 millones de cierres) y las pequeñas empresas (casi 100 mil cierres) debido a su fuerte presencia en los sectores que recibirán los golpes más fuertes de la crisis, por ejemplo, el comercio minorista, los hoteles y los restaurantes.

Ante esta situación, la Cepal ha propuesto tres conjuntos de medidas: aumentar la liquidez de las empresas, principalmente las de menor tamaño (con la cancelación o la postergación del pago de impuestos, la suspensión del pago de servicios, la flexibilidad o mejora de las condiciones de crédito, el incremento en un 20 por ciento del monto de la cartera de crédito y un bono para inversión de 250 dólares en las explotaciones agrícolas más rezagadas); evitar la destrucción de la capacidad empresarial y de los trabajadores autónomos formales (mediante el cofinanciamiento de la nómina salarial diferenciando según el tamaño de cada empresa o por medio de una contribución en efectivo a los trabajadores autónomos formales); y apoyar a las grandes empresas en sectores estratégicos en riesgo.

En este orden de ideas, las medidas para apoyar a las empresas y la generación de empleos complementan al ingreso básico de emergencia para toda la población en situación de pobreza y al bono contra el hambre para la población en pobreza extrema.

En la medida en que el cofinanciamiento de la nómina y el apoyo en efectivo a los trabajadores autónomos sean eficaces, de acuerdo con la información de la Cepal, se disminuirán el desempleo y la pobreza, reduciéndose así el costo total del ingreso básico de emergencia y del bono contra el hambre.

De este modo, habría una sinergia entre las medidas en apoyo al empleo y la reactivación y las de atención inmediata a las situaciones personales y familiares más críticas.

Proyección de la población en situación de pobreza extrema y de pobreza.

Evolución del índice de Gini.

Fortalecimiento de la banca

Por otra parte, las medidas para apoyar a las empresas y la generación de empleos complementarían el ingreso básico de emergencia para toda la población en situación de pobreza y al bono contra el hambre para la población en pobreza extrema, según la Cepal.

En la medida en que el cofinanciamiento de la nómina para los empresarios y el apoyo en efectivo a los trabajadores autónomos sean eficaces, disminuirían el desempleo y la pobreza, reduciéndose así el costo total del ingreso básico de emergencia y del bono contra el hambre.

De este modo, habría una sinergia entre las medidas en apoyo al empleo y la reactivación y las de atención inmediata a las situaciones personales y familiares más críticas de financiación de las economías en desarrollo, que ascienden al menos a 2.5 billones de dólares, aunque su capacidad de préstamo es de solo un billón de dólares.

Otra área prioritaria de cooperación del sistema financiero internacional estaría relacionada con el alivio de la deuda y su servicio en países de renta media y bajos ingresos que ven gravemente limitada su capacidad de respuesta a la crisis por la elevada carga que representa el servicio de la deuda.

El alivio de la deuda podría implementarse mediante una operación de canje de deuda por acciones de adaptación al cambio climático que incluyan la creación de un fondo de resiliencia, la paralización del servicio de la deuda y un cambio en los criterios de elegibilidad de las instituciones financieras internacionales para el otorgamiento de financiamiento concesional.

Estas acciones podrían complementarse con la emisión de bonos de contingencia, en especial con cláusulas sobre los efectos de los huracanes, bonos verdes y azules, y el apoyo a la liquidez mediante la emisión de derechos especiales de giro.

En la región, el apoyo financiero concesional sería especialmente necesario para que los países del Caribe y de Centroamérica potencien su respuesta a la crisis y enfrenten las vulnerabilidades económicas y climáticas que los afectan.

La cooperación y la asistencia financiera internacionales son fundamentales para hacer frente a los efectos de la pandemia y dar el espacio financiero a la región para construir sociedades más igualitarias y sostenibles.

También te puede interesar:

Pese a la pandemia de Covid-19, crece el crédito y el comercio en línea en México

Personas con pie diabético no deben descuidar sus consultas médicas pese a la pandemia de coronavirus

Ciudades de Sinaloa y COVID-19