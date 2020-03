Coronavirus se suma a la inestabilidad económica

Sinaloa, México.- La irrupción del COVID-19 en China, así como el conflicto petrolero entre Arabia Saudita y Rusia, desencadenaron el ambiente perfecto para crear más incertidumbre en los países emergentes.

Si llega a caer el consumo de bienes y productos en estos —México incluido—, disminuye la recaudación fiscal, junto con la inversión y los recursos para hacer frente a la pandemia y los programas públicos del próximo año, por lo que la Administración de Andrés Manuel López Obrador debería emprender las estrategias adecuadas para contener el fenómeno, manifestó el economista Jaffet León Chávez.

En este orden de ideas, también el sector productivo externó sus preocupaciones. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Torreón, Coahuila, Carlos Roberto Braña Muñoz, abundó en entrevista telefónica con este medio que la industria maquiladora depende de insumos originarios de China, por lo que la disminución en la producción del país asiático incidirá negativamente en todo el mundo. Además, pronosticó una contracción de al menos dos puntos porcentuales en el producto interno bruto (PIB) nacional.

Recesión

La iniciativa privada tiene un comportamiento volátil y susceptible a las arbitrariedades, abundó Jaffet León, economista por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por lo que la certeza para invertir siempre es obligatoria: «La expansión del coronavirus está afectando de forma estrepitosa los mercados, la economía, muchísimo, y eso es lo que piensan los inversionistas.

El COVID-19 está haciendo estragos tangibles. China es el principal proveedor de materias primas: de alimentos, aceite para las máquinas, hule para zapatos, silicio para componentes electrónicos para computadoras y celulares; ahorita las principales empresas proveedoras chinas está cerrando, entonces se contrae la oferta en insumos baratos, las empresas dejan de ser competitivas, y se hunden».

Sin embargo, el panorama actual podría constituirse como una ventaja para México: «Es una oportunidad para que nuestro país se inserte en las cadenas de producción internacional y de que aquellas naciones que están siendo todavía más afectadas por la falta de proveeduría de insumos básicos de China, México actúe y pueda reemplazarlos en los mercados internacionales, es una posibilidad, también puede que nuestras empresas se hundan, pero todo ello depende de la reacción del Estado mexicano».

Industria, en la incertidumbre

Por su parte, Carlos Roberto Braña apuntó que en el municipio de Torreón, cuya fortaleza es el sector industrial, aún no hay reporte de empresas perjudicadas por los ceses productivos en China. No obstante, permanecerán vigilantes de cualquier eventualidad:

No sabemos realmente dónde parará esto, no sabemos cuánto tiempo durará. No es alentador el panorama».