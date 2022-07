Cotiza TRES AÑOS en Modalidad 40 del IMSS y logra una pensión superior a 50 mil pesos.

Si quieres cotizar por medio de la Modalidad 40 del IMSS, cuyo nombre legal es Continuación Voluntaria del Régimen Obligatorio, esta nota te interesa. Esto es así porque te vamos a hablar de una de las preguntas que comúnmente llegan a nuestra redacción referente a pensiones.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene esta herramienta, conocida como Modalidad 40, para que puedas cotizar con un mejor salario y elevar tu pensión. Existe la idea casi generalizada de que para lograr un buen monto necesitas realizar pagos por cinco años. Esto no es así.

Ya anteriormente te contamos con ejemplos, como Modalidad 40 te puede ayudar solo cotizando dos años, e incluso solamente cotizando por un año. Con una buena planeación y densidad de semanas, puedes alcanzar un pago mensual elevado si sigues una buena estrategia.

Ejemplos de Modalidad 40 del IMSS cotizando tres años:

En este caso, te contaremos cuánto es lo máximo que puedes lograr solamente cotizando tres años dentro de la Continuación Voluntaria del Régimen Obligatorio del IMSS.

En estos ejemplos, se cotiza por 25 UMAS, es decir, la cuota máxima o topada, que durante los tres años representará una inversión superior a los 308 mil pesos.

Ejemplo 1. Con 500 Semanas cotizadas, jubilándote a los 60 años (por lo cual te corresponde el 75% de pensión) tendrías una mensualidad ligeramente superior a los $6 mil pesos. Si con ese mismo dinero y semanas te retiras hasta los 65 años (ya con el 100% de pensión por el factor edad) obtendrías una mensualidad superior a los $8 mil pesos.

Ejemplo 2. Con una densidad de 700 semanas, si te jubilas a los 60 años superarías los 10 mil 500 pesos al mes (75% de tu pensión). Si decides trabajar hasta los 65 años, para lograr el 100% del pago, tu pensión crecería hasta arriba de los $14 mil pesos al mes.

Ejemplo 3. Si tu cantidad de semanas cotizadas suman 1,000 se mejora el escenario. Jubilándote a los 60 tendrías una pensión superior a los $17 mil 500 pesos al mes, mientras que si te jubilas a los 65 tu pensión podría superar los 23 mil 500 pesos.

Ejemplo 4. Con una densidad de 1500 semanas cotizadas, que es ya muy buena, jubilándote a los 60 tendrías una pensión mensual superior a los 28 mil pesos. En tanto que, si decides jubilarte a los 65 años para lograr el 100%, te correspondería un pago mensual por arriba de los $37 mil pesos.

Ejemplo 5. Con 2000 semanas cotizadas, puedes aspirar a una pensión aproximada a los $40 mil pesos al mes, jubilándote a los 60 años. En este caso, que es el más alto con solo tres años de Modalidad 40 topada, alcanzarías los 52 mil pesos al mes, siempre que te jubiles a los 65 años.

Los anteriores son solamente ejemplos para que te des una idea aproximada del impacto que tres años de inversión topada de Modalidad 40 podría tener en tu pensión.

Te puede interesar:

Como vez, la inversión que hace el ejemplo 1 con 500 semanas es igual a lo que invierte el del ejemplo 5. La diferencia entre una pensión y otra es muy grande, debido a las semanas cotizadas.

Es acá cuando nos damos cuenta que trabajar con un patrón dentro del régimen obligatorio del IMSS tiene un impacto positivo. Por eso es aconsejable sumar semanas, lamentablemente hay muchos casos de personas que trabajaron toda su vida en la informalidad y no pueden tener los beneficios de Modalidad 40.

En estos ejemplos, pusimos una cantidad total de inversión superior a los 308 mil pesos por los tres años, tomando en cuenta los valores de 2022. Recuerda que en 2023 y 2024 se va a encarecer la Modalidad 40, además que no sabemos en cuánto se va a determinar el valor de la UMA, por lo cual, las cifras antes mencionadas con aproximaciones muy cercanas, pero aproximaciones.

Igualmente, es probable que tus semanas no sean números cerrados como los que pusimos en los ejemplos, que son eso, ejemplos para que te des una idea de si Modalidad 40 te conviene o no. Existen casos en los que NO CONVIENE invertirle a este esquema.

En muchos casos, hay trabajadores que deciden pensionarse a los 60, pues tienen la idea de que, aunque cobren solo el 75% de su pensión, la cobrarán por 5 años más que aquellos que decidan trabajar hasta los 65 años. Eso debe ser una decisión personal.