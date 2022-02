Covid-19 e inseguridad obligó a más de 35 mil negocios a cerrar en 2020: Concanaco

México.- Debido a la pandemia de Covid-19 y los altos índices de inseguridad más de 35 mil negocios cerraros sus puertas en 2020 informó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

En conferencia de prensa vía remota, el presidente de este organismo, Héctor Tejeda explicó que el 4.6 por ciento de las 780 mil unidades de negocios que agrupan las cámaras afiliadas a Concanaco cerrado hace dos años debido a cuestiones como pandemia, inseguridad, bloqueos carreteros y otros.

"Durante 2020 nuestras cámaras nos reportan el cierre combinado con la inseguridad, pandemia y cambios de giro, de 35 mil empresas de las 150 mil afiliadas que tenemos, estas empresas se han adecuado o han cerrado definitivamente sus puertas", indicó.

Para el sector terciario, explicó que en números, el costo económico en 2020 fue de alrededor de 277 mil millones de pesos, el 1.85 % del PIP según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Respecto a 2021, el líder empresarial explicó que el país se encuentra en un proceso de plena recuperación económica tras los efectos causados por la pandemia de Covid-19, debido a que se está avanzando en las mejoras regulatorias para que apertura de las empresas sea inmediata y con ello se acelere la recuperación.

En tanto al sector secundario, destacó que el problema recayó en la importación de piezas por bloqueos o contratiempos de las mismas, así como en el desabasto de mercancías; "Cuando no tienes mercancía a veces no es que no tengas el cliente, no tienes la mercancía, no solamente con los temas de bloqueo también, por temas internacionales que hemos tenido de suministros”, mencionó Tejeda.

Otros de los aspectos importantes para el comercio, destacó que es el de garantizar la seguridad pues no se puede admitir o pensar que los mismos laboren con inseguridad al igual que los destinos turísticos del país.