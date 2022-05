Cuál es la empresa más valiosa en el mundo en 2022; desplazó del primer lugar a Apple

Aunque Apple había estado liderando la lista de las empresas más valiosas en el mundo, la realidad es que este año una empresa extranjera le quitó el lugar y se ha posicionado a la cabeza del listado, siendo la corporación ARAMCO, una petrolera saudí, quien ocupa el lugar de la más valiosa a nivel mundial.

Aramco, es una empresa petrolera responsable de brindar hidrocarburos en Arabia Saudita, su ejercicio es similar a lo que realiza Petróleos de México, aquí en el país, sin embargo, Aramco es una petrolera líder mundial en la producción de crudo.

De acuerdo a la consultora FactSet, el valor de mercado de Aramco es de 2.43 miles de millones capitalizados en dólares, lo que deja a Apple en segundo lugar después de algunos meses con tendencia a la baja.

Durante los últimos meses, la empresa originaria de California ha registrado cifras con tendencia a la baja hasta en un 5% en el valor de sus acciones y una caída del 20% en general, esto la posiciona con un valor en el mercado de valores de 182 dólares la acción.

De acuerdo a los datos presentados por FactSet se le otorga un valor de 2.37 miles de millones a Apple. Mientras que el precio de las acciones de Aramco se han posicionado en incrementos, esto a causa del aumento del costo del petróleo, esto en medio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, lo que ha generado aumentos en los precios de los combustibles a nivel mundial.

No hay que olvidar que, en el año 2020, la paraestatal saudí tuvo una decepcionante salida a bolsa, en la que se especulaba sería la más grande de la historia accionaria y fue precisamente en ese año cuando Apple tomó el primer lugar.

¿Qué otras empresas aparecen en la lista?

Microsoft

Google

Amazon

Tesla

Berkshire Hathaway

Meta T

SMC

Johnson & Johnson.

Asimismo, señalan que otros de los problemas a los que se ha tenido que enfrentar la empresa de la manzanita, es que las acciones y precios de la energía han registrado un incremento en medida de que los inversores venden acciones en diversas industrias, incluida la tecnología, esto en medio de la incertidumbre en el tema económico y con la inflación que se registra en muchos países.