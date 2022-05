Cuáles son las empresas fast fashion acusadas de explotación laboral

El término fast fashion ha empezado a utilizarse con mayor frecuencia en la última década. Se refiere a una moda “rápida”. Para entenderlo, es necesario tener presente que las nuevas propuestas de moda no ocurrían cuatro veces al año, sino dos o una, además, no todos tenían la soltura económica para permitirse comprar ropa de forma tan seguida. Una prenda debía durar años, no meses, como ahora.

Sin embargo, en este siglo la moda pareciera no ser sólo una elección o lujo, sino una necesidad social. Por la misma razón, se ha vuelto más asequible. Si bien las marcas de lujo aún son costosas, se han creado empresas que ofrecen a los consumidores “estar a la moda” por un aparente precio reducido. No obstante, la calidad de la ropa es muy inferior, lo que ocasiona que se deba adquirir con mucha más regularidad que antaño. De estos factores ha surgido el concepto fast fashion.

Marcas como H&M, Zara, Forever 21 y Shein son ahora un referente de la “moda rápida”, pero aunque permiten que más personas puedan acceder a la ropa en tendencia, no todo es colorido, pues guardan un lado oscuro que ha empezado a ser señalado con cada vez más fuerza: contaminación y explotación laboral.

Nos concentraremos en lo segundo, la explotación laboral. ¿En pleno siglo XXI existe? Es triste aceptarlo, pero sí, sólo que de forma velada u oculta. Podemos definir la explotación laboral como un trabajo que no es pagado de forma justa, se caracteriza también por el exceso de la jornada laboral (más de 48 o 54 horas semanales), centros de trabajo en pésimas condiciones, y condiciones que podrían recordarnos bastante a la esclavitud.

Aunque no son las únicas, las empresas dedicadas a la fast fashion han sido señaladas de explotación laboral. Se han vuelto virales fotografías que muestran cómo en algunas etiquetas hay mensajes de auxilio, por ejemplo. También podemos mencionar el caso del incendio en una fábrica de ropa en Bangladesh, que expuso las condiciones paupérrimas de trabajo de empleados de diversas marcas famosas.

Estas es la lista de las marcas que han sido señaladas en más de una ocasión por explotación laboral: