¿Cuáles son los 10 peores automóviles de toda la historia?

A lo largo de la historia automotriz, la industria ha aportado avances mecánicos y tecnológicos en los automóviles, logrando diseños y modelos exitosos con ventas extraordinarias, sin embargo, también han habido muchos fracasos.

Casi ninguna marca, por más lujosa o exclusiva que sea, se ha salvado de tener un modelo o diseño que fue considerado el mayor error de su historia. Por eso te presentamos cuáles son los peores autos y fracasos automovilísticos.

Los peores autos de la historia

Para empezar te contamos que la siguiente lista no sólo está basada en los coches con un feo diseño, sino también aquellos que fueron un auténtico dolor de cabeza para sus propietarios por la cantidad de fallas mecánicas que presentaban:

1. Renault Dauphine – 1956

Fue el vehículo más ineficaz de la ingeniería francesa. Estaba equipado con un motor Ventoux de cuatro cilindros en posición trasera, asociado a una caja de tres marchas y con un consumo de 6.7 litros por cien kilómetros recorridos. Alcanzaba una velocidad máxima de 117 kilómetros por hora y estaba construido con un metal de baja calidad que se oxidaba rápido.

2. Zunndapp Janus – 1958

Zunndapp era una marca de motos de Nuremberg, Alemania que hizo un solo automóvil: el Janus. Era un coche muy pequeño que tenía una puerta delantera y una trasera, por lo que no se podía entrar por los costados. Los respaldos de los asientos traseros y delanteros estaban en contacto. Tenía un motor de 250 cc y 14 CV que llegaba a una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora.

3. Ford Edsel- 1958

Otro de los grandes fracasos automovilísticos de la historia. Se trató de un auto que pretendía ser muy económico que serviría para hacer frente a la recesión económica de Estados Unidos hacia 1957. Sus errores fueron muchos: caja de velocidades que se torcía, un desproporcionado consumo de gasolina y un escape que vomitaba humo negro. Gracias a este auto, la firma perdió 250 millones de dólares en 3 años.

4. Amphicar – 1961

Este fue el primer auto anfibio: fue fabricado en Alemania y vendido principalmente en Estados Unidos, pero nunca tuvo éxito.

No era un buen auto y tampoco era un buen barco, porque no funcionaba bien ni en asfalto ni en agua. Sus problemas de diseño eran muchos y apenas se produjeron poco más de 3000 unidades antes de su desaparición en 1965. En el agua andaba a apenas 11 kilómetros por hora y tenía un serio problema: no era completamente hermético.

5. Aston Martin Lagonda – 1976

El Lagonda desechó la filosofía de Aston Martin con un modelo tan exótico e innovador como desproporcionado. Incluso presentaba errores en los sistemas electrónicos: mecánicamente era una catástrofe. La compañía reeditó este clásico de los setenta con versiones más acordes a su prestancia y calidez.

6. Ferrari Mondial 8 – 1980

Este intento de auto low cost salió es considerado el modelo más feo de Ferrari y tenía una cupé grande y pesada de cuatro plazas con dificultades electrónicas y mecánicas.

7. Lamborghini LM002-1986

El Lamborghini LM002, un todo terreno de la marca surgido en los 80, es quizá un buen ejemplo: el auto era robusto, feo, no parecía un Lamborghini.

8. Fiat Multipla – 1998

En pocas palabras se trata de un auto feo. El periodista estadounidense Dan Neil asegura que su funcionamiento era bueno “pero era tan trágico a la vista”. No solo debería ser eficiente, sino que debería tener un buen diseño.

9. Pontiac Aztek 2001

Es quizá el fracaso automovilístico moderno más conocido. Aunque se trata de un auténtico precursor de los SUV, y presentaba un gran equipamiento, su diseño desproporcionado no fue del gusto del público norteamericano, al cual estaba destinado.

General Motors, a través de su marca Pontiac, pretendía vender unas 70,000 unidades en su primer año (en el 2001), y sólo vendió unas 28,000.

10. Hummer H2 – 2003

Los problemas con la presión del aceite fueron una de las principales quejas del año 2006. Muchos propietarios reportaron fuertes sonidos de golpeteo junto con la pérdida de refrigerante. La mayoría de ellos reemplazó la bomba de aceite para resolver el problema, pero, en la mayoría de los casos, el problema persistió. Algunos conductores desafortunadamente tuvieron que reemplazar su motor para solucionar el problema.

Estos modelos fueron fracasos en la industria automotriz, ya sea por sus problemas mecánicos o lo feo de sus diseños, pero muchas marcas sacaron lo mejor de estos errores para rectificar el camino y lograr éxitos en ventas con otros modelos que se volvieron importantes para el sector.