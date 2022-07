Cuáles son los electrodomésticos que más consumen energía

Hay quienes llegan a pagar mucho más de lo que les gustaría en el servicio de la luz. Si bien los precios se han incrementado año con año, otro factor que a veces suele olvidarse es que cada vez se utiliza más energía, debido a que varios productos consumen luz. Si hacemos un poco de memoria, nos daremos cuenta que varias actividades que antes requerían de uso de fuerza física, ahora se pueden realizar con distintos aparatos eléctricos.

Si bien se ha buscado que todas las personas tengan acceso a los servicios básicos, como agua, luz, teléfono (y en la actualidad, también internet), aun se requiere hacer consciencia respecto al uso responsable de ello. El uso responsable se refiere a no desperdiciar, y tratar en la medida de lo posible de ahorrar, tanto agua como luz.

Con el boom de la tecnología, cada vez son más las necesidades que se cubren a partir de nuevos aparatos que requieren de energía eléctrica. Un ejemplo de ello, es el de lavar y secar la ropa. Tiempo atrás eran actividades que se hacían “a mano”, pero con la llegada de lavadoras y secadoras, la actividad se ha vuelto más sencilla, nos permite ahorrar más tiempo, pero también se ve reflejado en nuestros recibos de luz.

Para ahorrar y tener un gasto de luz menor no necesariamente se debe lavar a mano de nuevo, basta con saber cuáles son los electrodomésticos que más energía consumen y usarlos de forma responsable. Es decir, no dejarlos conectados si no se están usando o verificar que estén apagados.

Ahora te compartimos cuáles son esos aparatos que, de acuerdo con diversos estudios, han demostrado que consumen más luz que otros.

Electrodomésticos que más consumen energía

Refrigerador

Lavadora

Secadora

Televisión

Horno eléctrico

Microondas

Lavavajillas

Computadora

Como podrás darte cuenta, todavía ahora no todas las casas mexicanas cuentan con estos electrodomésticos, aunque hay algunos que sí son bastante comunes, como la lavadora, el refrigerador y el microondas. Son aparatos de uso diario. Para disminuir su consumo, en el caso tanto de la lavadora como del microondas, suele sugerirse desconectarlos si no se están usando, así como la computadora.

Hay muchos electrodomésticos que por el simple hecho de estar conectados y encendidas, incluso si no se están utilizando en ese momento, consumen bastante energía. Si comienzas a darles un uso responsable, verás cómo disminuye tu recibo de la luz.