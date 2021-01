Probablemente, la pregunta que más se hacen las personas que están prontos a adquirir su primer tarjeta de crédito es saber en qué fecha deben de efectuar el pago de esta para que no se le carguen intereses, es por ello que en esta ocasión nos encargaremos de darte la respuesta a la intriga "¿Cuándo debo pagar mi tarjeta de crédito para no pagar intereses?"

Como en notas previas te lo explicamos detalladamente, no pagar a tiempo tu deuda de la tarjeta de crédito, además de generarte intereses y otro tipo de adeudos de acuerdo a la política de cada institución bancaria, hará que tu historial crediticio se dañe y, por ende, tu nombre en el Buró de Crédito se manche, lo cual podría traerte problemas en tu futuro financiero, sobre todo, tomando en cuenta si eres apenas un joven que acaba de cumplir la mayoría de edad.

Entonces, de nuevo hay que enfrentarnos con la pregunta ¿Cuándo debo pagar mi tarjeta de crédito para no pagar intereses? Para dar una respuesta eficaz a esta cuestión habrá que traer de nueva cuenta dos de los conceptos más importantes en el mundo de los plásticos crediticios, ¿cuáles son?

Como recordarás (y si no recuerdas no te preocupes), tanto la fecha de corte como la fecha limíte de pago son de suma importancia para establecer los tiempos optimos en los que deberás efectuar tus pagos a la tarjeta de crédito. Esta información no solo te ayudará en ese sentido, ya que conocer bien estas dos fechas te servirá para planear de una mejor manera tus compras para que, de ese modo, cuentes con más días para saldar tu deuda.

Ahora bien, ¿no recuerdas qué es la fecha de corte y la fecha límite de pago? A continuación te damos un breve repaso.

La fecha de corte, es el día que marca el cierre de un período y el inicio de un nuevo, es decir, en la fecha de corte se sumarán todos los gastos que hayas realizado durante el mes indicado, por lo que será este monto el que deberás pagar al banco.

Por su parte, la fecha límite de pago (igual o más importante que la fecha de corte) es el último día que tendrás para efectuar el pago de tu deuda correspondiente a la fecha de corte y, dependiendo de cada banco, serán entre 15 a 20 días con lo que contarás para poder llevarlo a cabo. Pasado ese tiempo, si aún no has pagado la cuenta, se te comenzarán a cargar intereses de acuerdo con la tasa de interés de tu banco.

Conforme a lo expuesto, para poder que los gastos de tu tarjeta de crédito no te generen intereses ni ningún otro tipo de recargos, lo que tendrás que hacer es realizar, como es lógico, ya sea el día de la fecha límite de pago o entre los días que transcurren entre esta y la fecha de corte anterior.

A pesar de que puedes esperarte hasta el último día para efectuar tu pago, la mayoría de los bancos recomiendan a sus clientes que no se esperen a la fecha limite de pago para hacer su pago, puesto que correrán el riesgo de que este no sea debidamente procesado y que, incluso, olviden llevarlo a cabo.

Aunado a ello, expertos en economía y finanzas personales aconsejan que lo mejor es pagar antes de la fecha de corte, ya que al hacerlo así, te estarías ahorrando intereses que se generan cuando ya ha entrado el nuevo período de gastos.

Cabe destacar que el "pago para no generar intereses" que incluye el saldo total de la cuenta, deja de lado a su vez los gastos que estén sujetos a plan de pagos fijos, promociones de efectivo inmediato y los meses sin intereses, ya que estos se rigen con otro esquema de pago establecido por la institución bancaria determinada.

Otros de las recomendaciones para evitar los molestos y reproductivos intereses de las tarjetas de crédito es que:

Le saques la vuelta a los pagos mínimos (estos no abonan a la cuenta, por el contrario, hacen que pagues más).

Sé responsable con el uso que le das a la tarjeta, usándola solo para compras importantes y de gran envergadura.