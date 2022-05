¿Cuándo sí y cuándo no me toca recibir utilidades en mi trabajo?

México.- Tanto el aguinaldo como las utilidades son dos de los derechos laborales más esperados por los trabajadores en México. En esta nota te diremos si tú eres candidato a recibir durante este mes de mayo de 2022 un monto por concepto de utilidades.

¿Qué son las utilidades?

De acuerdo a la Secretaría del Trabajo, el reparto de utilidades (PTU) es "un derecho constitucional de la población trabajadora, que proporciona un trabajo personal subordinado a una persona física o moral a cambio de un salario, por lo que tiene derecho a participar de las ganancias obtenidas por el patrón o la empresa, siempre y cuando éstas se generen".

En otras palabras, toda persona que se encuentre bajo contrato laboral sea con una compañía o con un patrón que esté dado de alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene derecho a recibir parte de las ganancias que tuvieron esas personas físicas o morales durante el ejercicio fiscal del año pasado. En este caso, las utilidades que se den este 2022 corresponden a las ganancias de 2021.

¿Te tocan o no utilidades?

Todo trabajador que haya trabajado, por lo menos 60 días en 2021 para la empresa en la que actualmente labora, tiene derecho a participar en el reparto de utilidades de la compañía.

No obstante, se debe tener en cuenta que para que la empresa haga el reparto de utilidades la misma debió haber tenido ganancias netas de 300 mil pesos en adelante durante el ejercicio fiscal del año pasado, es decir, de 2021. Además, debe contar con más de un año de funcionamiento.

De darse el caso de que la empresa o el patrón para el que laboras no generó utilidades de 300 mil pesos o más durante 2021 o sus operaciones no tiene más de un año, este 2022 no te tocará ser participe de las ganancias.

Aunado a ello, de acuerdo a la Secretaría de Trabajo, no pueden participar de las utilidades quienes ostenten cargos de directores, administradores, gerentes generales. También están exentados los socios o accionistas de los corporativos, así como los trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días del año que corresponda.

¿Cuánto te toca de utilidades?

De acuerdo a las autoridades mexicanas: "la utilidad repartible se divide en dos partes iguales: Se reparte por igual entre todos los trabajadores, considerando el número de días trabajados por cada uno en el año y en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año".

¿Cuándo se pagan las utilidades?

Los trabajadores que labora en una empresa recibirán las utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2021 antes del 30 de mayo de este 2022, en tanto que los que laboran para un patrón recibirán este monto antes del 29 de junio.