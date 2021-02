Si eres un trabajador que cuenta con las prestaciones del IMSS y alguna vez has acariciado el sueño de usar tu crédito Infonavit para poder adquirir una vivienda, seguramente alguna vez te has peguntado "¿Cuánto es lo máximo que se puede descontar a un trabajador de Infonavit?" Si es tu caso, no busques más, aquí te daremos toda la información oficial al respecto.

En notas anteriores te habíamos comentado que, una vez que acumules los 116 puntos y con base en tu salario y edad, el Fondo Nacional para la Vivienda pondrá a tu disposición un crédito hipotecario con el que podrás hacerte de una casa, sin embargo, el monto que esta institución te dará estará condicionado, principalmente, por tu salario.

Bien, supongamos que ya te decidiste a usar tu crédito, ahora te preguntarás "¿Cuánto es lo máximo que se puede descontar a un trabajador de Infonavit?", puesto que te preocupa que el monto sea alto y no te quede mucho para sobrevivir. Si esa es tu principal preocupación, el Infonavit se encarga de despejar tus dudas al respecto y, con ello, traerte un poco de paz en este aspecto.

De acuerdo a lo que la página oficial de Infonavit menciona, el dinero que se te descontará cada mes vía nómina, dependerá, de nueva cuenta, del salario mensual que percibas. En este sentido, si tu sueldo es menor al salario mínimo, el pago no podrá ser mayor al 20% de tu salario integrado, mientras que, si tu sueldo es mayor al sueldo mínimo, el monto que pagues mes con mes podrá ser mayor al 20%, esto conforme al factor de pago que contrates y a los ingresos que recibes.

Cabe mencionar que, antes que nada, debes de tener siempre presente que cuando se habla de salario, se hace referencia al salario con el que apareces registrado ante el IMSS, el cual, dicho sea de paso, puede ser menor o mayor al que recibes realmente, de ahí que sea fundamental que cheques el sueldo con el que apareces en el IMSS, ya que en caso de no coincidir con el monto que recibes, esto te podría perjudicar de muchas maneras.

Hay que destacar que el pago que se te estará descontando una vez que hayas sacado tu casa, será retenido de forma directa, es decir, a tu nómina llegará menos dinero por concepto del pago de tu vivienda vía Infonavit. En este tenor, no olvides que:

Tu jefe o la empresa para la que laboras será directamente responsable de retenerte el monto que debes pagar al Infonavit.

El pago se encuentra compuesto por el descuento a tu nómina y el 5% que la empresa para la que trabajas debe de reportar al Fondo.

