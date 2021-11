Cuánto tiempo después de no pagar mi deuda con el banco, me mandan a Buró de Crédito

Tener un crédito financiero siempre será una herramienta, pero también es necesario conocer nuestra capacidad monetaria para saber cómo usar estas opciones económicas sin generarnos a largo plazo problemas con el Buró de crédito y generarnos un mal historial.

Sin embargo, sabes cuánto tiempo después de no pagar tu deuda te mandan al Buró de Crédito, aquí te compartiremos algunas recomendaciones para las personas que no pueden pagar sus deudas o que por alguna situación no pueden efectuarlos.

De acuerdo a las instituciones financieras, luego de que se solicitó el préstamo o el crédito, en un lapso de 10 a 30 días posteriores a la fecha límite de pago, un aproximado de un mes es el tiempo en que tarda en reflejarse la deuda dentro de tu historial crediticio.

Aunque cada periodo de tiempos la falta de pago se empieza a actualizar, y si no pagas tus deudas la clave MOP cambiará a través del historial crediticio.

Te puede interesar: Prevén complicaciones económicas para México durante el primer trimeste del 2022

MOP: Esta es la Month of Payment (Mes de pago, por sus siglas en inglés), está es usada por las instituciones bancaras para conocer cuál es el comportamiento de pago o bien si tienes un retraso en su crédito o financiamiento.

Es importante resaltar que, con cada pago o retraso, la clave generara un cambio en tu historial crediticio, por ejemplo:

MOP-01: Significa que te encuentras al corriente de tus pagos con tu tarjeta de crédito o con tu préstamo bancario

Significa que te encuentras al corriente de tus pagos con tu tarjeta de crédito o con tu préstamo bancario MOP-96: significa que tienes un atraso en tu deuda de más de 12 meses con el banco.

Cabe resaltar que de acuerdo a los bancos una de las claves más temidas es la MOP-97, pues está indica que mantienes una deuda sin recuperar, lo que manifiesta que tu Score de Buró de Crédito comenzará a disminuir.

Es importante resaltar que en caso de tener problemas financieros para cubrir el pago total o mínimo de tu crédito, se recomienda acudir con la institución bancaria y pedir una reestructuración de deuda, sin causar quebranto con la entidad, de lo contrario tu historial crediticio se verá afectado con la siguiente clave.

Te puede interesar: Karolina Vidales presume sus raíces michoacanas rumbo a la final de Miss World en Puerto Rico

LC: Esta clave indica que solicitaste un pago menor de tu deuda mediante una quita.

En caso de querer obtener más información sobre tu situación de crédito ante la institución bancaría en donde mantienes un préstamo o una TDC, es necesario que acudas a tu sucursal más cercana y solicites información para conocer cuáles opciones tienes para liquidar tu cuenta.