El tiempo de pandemia puede ser el momento ideal para remodelar tu casa, ya que no tienes que preocuparte por la visitas inesperadas y una buena opción para llevarlo a cabo es a través del crédito que te ofrece el Infonavit. En este contexto surge la interrogante "¿Cuánto tiempo tarda el trámite de Mejoravit en tiempo de pandemia?"

Si no aprovechaste el 2020 para hacerle mejorías a tu casa, quizá te animes a hacerlo durante este 2021. Si eres trabajador asegurado del IMSS sabrás que cuentas con la opción de mejorar tu casa mediante dos créditos que te da el Fondo de Vivienda para los Trabajadores: por un lado, el crédito tradicional; por otro lado, el crédito Mejoravit. En esta ocasión nos ocuparemos de este último en el contexto de pandemia por el que estamos atravesando.

Supongamos que ya decidiste solicitar tu crédito Mejoravit y a lo mejor desde antes de 2020 ya tenías en mente la remodelación de tu vivienda, pero ¡Zas! que llega el Covid-19 y por una u otra razón pospones los cambios en tu casa, pero aún sigues en pie de querer hacer estas mejorías, ¿cuánto tardará el trámite? ¿Afecta de alguna manera la contingencia sanitaria para que el proceso sea más tardado?

Antes que nada, debes de saber que, independientemente de estar viviendo una pandemia o no, el tiempo que se tarda el instituto para otorgarte la tarjeta Mejoravit es, por lo general, de entre 14 a 28 días; tiempo que estará condicionado por dos factores: la organización de la documentación que entregaste y la cantidad de solicitudes que lleguen al Fondo en este sentido.

Cabe señalar que una vez que te hayan dado el plástico, deberás esperar 5 días, llamar al (01-800-2-635672), activarla y, de ese modo, hacer uso de la misma.

Si bien el Infonavit agilizó algunos trámites, esto no aplica para el Mejoravit, por lo que el tiempo de espera será exactamente el mismo al que se esperaría si no existiera la pandemia. No obstante, eso no impide a que estés atento a lo que mencionamos anteriormente.

Debido a que, como te informamos previamente, uno de los elementos que tendrán mayor peso en el tiempo que se tardará en procesar tu solicitud es la organización de los documentos que presentes, a continuación te haremos un breve recordatorio de cuales son estos, para que vayas bien preparado y el tiempo se reduzca.

Documentos a presentar para solicitar crédito Mejoravit

Original y copia de la solicitud de crédito Mejoravit, misma que deberá estar correctamente llenada.

Original y copias de tu acta de nacimiento.

Original y copia de tu identificación oficial vigente y legible (INE, pasaporte).

Copia de tu CURP.

Original y copia del estado de tu cuenta con CLABE interbancaria con una vigencia no mayor a los 3 meses.

Como soporte: original y copia del comprobante de domicilio en el que se realizarán las mejoras (recibo luz, agua, teléfono, etc.)

Original y copia del estado de movimientos de tu cuenta bancaria.

Durante este 2021 podrás hacer tu solicitud a través de Internet. Este nuevo modulo te permitirá mandar tu solicitud en tan solo 7 sencillos pasos. El portal web al que deberás acceder es el de Infonavit. En este especio se te pedirán datos personales, laborales, referencias personales, direcciones, entre otro tipo de información que tendrás que proporcionar.