Cuánto tiempo tarda en desbloquearse una tarjeta de débito

Definitivamente, una de las peores cosas que te puede suceder es que se bloquee tu tarjeta, no importa si es de débito o crédito. Sin embargo, esto es más común de lo que se cree, por suerte, hay formas de solucionarlo y de prevenirlo.

Sabemos que una tarjeta fue bloqueada cuando no podemos utilizarla, por ejemplo, cuando es rechazada al momento de pagar, o si queremos comprar algo a través de internet, o incluso si intentamos sacar dinero de un cajero. Cuando no aceptan nuestro plástico, lo más común es que este haya sido bloqueado por el banco.

¿Cómo desbloquear una tarjeta y cuánto tiempo toma?

Si notaste que tu tarjeta fue bloqueada, lo que debes hacer es comunicarte de inmediato con tu institución bancaria, por llamada o en la sucursal más cercana, para informarte de la razón por la cual fue bloqueada y pedir que se desbloquee.

El tiempo depende de las políticas y servicios específicos de cada banco, pero generalmente demora menos de 48 horas, hay veces que incluso puede ser inmediato, aunque depende de la situación en particular. De cualquier modo, es importante tener presente que una tarjeta no se puede desbloquear hasta que la situación sea aclarada con el banco. Es decir, no se desbloquea sola.

Si dejas correr el tiempo sin comunicarte con tu institución bancaria, la tarjeta podría caducar (llegar a su tiempo de vigencia) sin haber vuelto a funcionar.

Por qué motivos puede ser bloqueada una tarjeta

Hay varias razones por las cuales son bloqueadas las tarjetas bancarias, tanto de débito como de crédito, entre ellas podemos destacar:

Movimientos financieros inusuales.

Falta de pago (en el caso de tarjetas de crédito).

Exceder fondos disponibles.

Olvidar o confundir tu NIP.

Utilizar tu tarjeta en el extranjero y no avisar al banco.

Como podrás notar, son varios los motivos que pueden derivar en tu tarjeta bloqueada, pero también son situaciones que pueden ser prevenibles. Lo importante es tenerlas en cuenta y en el caso de que se presentara algún problema con tus tarjetas, comunicarte de inmediato con tu banco para solucionarlo en el menor tiempo posible.