Aunque no pagar una deuda de una tarjeta de crédito no es la mejor opción para nadie, en ocasiones, por una u otra razón, hay personas que dejan pasar el tiempo y no cubren sus pagos en el banco. Si estás en esta situación o conoces a alguien que pase por ella, en esta nota nos encargaremos de dar respuesta a la pregunta "¿Cuántos años deben pasar para que caduque una deuda en México?"

A pesar de que los ceros en una deuda contraída a través de la tarjeta de crédito pueden aumentar y aumentar con los meses y años, afortunadamente los números en los plásticos no son infinitos, por lo que de un momento a otro la deuda caducará y el deudor se verá libre de esta misma. Sin embargo, para que eso suceda, toma nota, la institución bancaria no debió de haber interpuesto en tu contra una demanda ante un juez, puesto que de ser el caso entonces la deuda quizá nunca se extinguirá y vivirás con el fantasma detrás tuyo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: (¿Qué pasa si doy el pago mínimo de la tarjeta de crédito?)

Estos son los años que deben pasar para que tu deuda de la tarjeta de crédito expire/ Fuente: Pixabay

Por sí no estabas enterado, el término jurídico para nombrar el término de una deuda no saldada, ya sea de la tarjeta de crédito o de otro tipo de financiamiento, se denomina "prescripción", la cual se define como el recurso de carácter jurídico mediante el cual al pasar el tiempo causa que se consoliden las situaciones de hecho, es decir, es lo que permite que se acaben los derechos de la institución de cobrarte la deuda.

Ahora bien, ¿cuántos años deben de pasar para que la deuda de una tarjeta de crédito termine? Primero que nada, nos parece importante exponerte que hay diferentes tipos de deudas, por lo que el tiempo de prescripción de las mismas dependerá de su naturaleza:

Deudas en pagarés y cheques

De acuerdo, con un catedrático de la Universidad Libre de Derecho de México, si tu deuda se deriva de un título de valor (cheque o pagaré), el endeudamiento concluirá tras pasar tres años; si ya han pasado más de 5 años desde que entraste en mora, el banco no podrá embargar tus bienes o propiedades para cobrar tu deuda, ya que tras pasar 5 años se prescribe la acción ejecutiva o, en otras palabras, que la institución tome manos a la obra para hacerse de tu patrimonio, todo ello conforme al artículo 789 del Código de Comercio.

Deudas en tarjetas de crédito

Por su parte, en el caso especifico del endeudamiento en las tarjetas de crédito, el acreedor (la entidad que te prestó el dinero) contará con 10 años para poder legalmente cobrarte la deuda, pasada esa década el banco perderá su derecho de cobrarte. Lo anterior se encuentra respaldado por los artículos 1083 a 1084.

No obstante, hay tres casos que podrían hacer que la deuda no prescriba y que obligatoriamente o deberás saldarla o vivir con las cartas, los recordatorios y las molestas llamadas por teléfono durante lo que resta de tu vida:

Cuando el banco te exige el pago de la deuda por medio de un recuerdo judicial (se te interpone una demanda en tu contra ante un juez).

Cuando tú como deudor reconoces que le debes a la institución bancaria, por lo que deberás, aunque sea, hacer un pago mínimo.

Cuando se reconstruye de nueva cuenta la deuda o, en dado caso, se pacta un nuevo acuerdo de pago.

Cabe mencionar que esta última opción es la mejor elección que puedes hacer si lo que quieres evitar que tanto tu historial crediticio como tu Buró de Crédito se vean muy afectados.

Leer más: (¿Cuándo es el momento ideal para pagar la tarjeta de crédito?)

Ante todo, como es natural, lo menos aconsejable es que dejes que tu deuda transcienda al pasar los años, puesto que no debes de olvidar que todo puede pasar durante 10 años y que de un momento a otro el banco puede considerar pertinente interponer un recurso legal en tu contra. Además, no te conviene arriesgarte a que el banco venda su cartera vencida (donde vas tú incluido) a un despacho de cobranza, ya que, aunque las acciones no diferirán mucho de las de las instituciones financieras, lo cierto es que para nadie es cómodo estar recibiendo llamadas y más llamadas para que te saldes una cuenta.