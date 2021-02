Infonavit, es decir, la institución que permite a los trabajadores asegurados por el IMSS adquirir una vivienda a través de un crédito hipotecario muchas veces es un secreto para quienes cuentan con él y, precisamente, uno de los grandes misterios corresponde a la pregunta que hoy nos dedicaremos a responder "¿Cuántos puntos de Infonavit se acumulan por mes?" Si te interesa saberlo, lee esta nota.

El Infonavit, a pesar de ser tan conocido y estar en la boca de miles y miles de trabajadores, aún, para muchos, sobre todo personas jóvenes que se van iniciando en este, es todo un enigma. Uno de los conceptos más populares en relación al Fondo Nacional de la Vivienda es, sin duda alguna, los "puntos Infonavit", de los cuales el trabajador que desee adquirir una casa deberá de contar con, por lo menos, 116 de ellos.

Una primera cuestión que surge a partir de los puntos de la institución es conocer dónde se pueden consultar; esto es fácil, únicamente deberás acceder a la página web oficial del Infonavit darte de alta como usuario para lo cual se te pedirán algunos datos y una vez que logres entrar al sistema, la página es muy visual por lo que no tardarás en encontrar el lugar en donde podrás consultar cuántos puntos acumulados llevas.

Una segunda cuestión que deriva de esta primera es saber cómo se calculan los tan populares puntos del Infonavit y es en la contestación de esta cuestión en donde también se encuentra la respuesta a la intriga "¿Cuántos puntos de Infonavit se acumulan por mes?"

Para empezar, lo que debes de tener en cuenta es que el Infonavit toma como base 3 variables para computar tus puntos: primero, la relación que hay entre tu edad y el salario que recibes al mes; segundo, el saldo acumulado que tengas en la Subcuenta de Vivienda; tercero, el tiempo de cotización continua, es decir, tiempo ininterrumpido trabajando asegurado.

En cuanto al primer criterio, los factores a tomar en cuenta serán la edad del derechohabiente y su sueldo mensual, el cual, hay que mencionarlo, se lee en UMA (Unidad de Medida y Actualización).

En este sentido, cabe señalar que, contrario a lo que sucede con la capacidad crediticia, el rango de edad que más puntos es capaz de obtener son los individuos que se encuentran entre los 43 y 49 años de vida, ya que si estos tienen un salario igual o mayor a 837. 939 pesos al día son capaces de tener hasta 76 puntos, mientras que alguien de entre 21 y 34 años con un salario de 279, 313 pesos al día (3.7 UMA) apenas y se les dan un total de 62 puntos del Fondo.

Por su parte, en cuanto al ahorro de la Subcuenta de Vivienda, mismo que se encuentra integrado por las aportaciones que hace la empresa para la que trabajas al Infonavit equivalente al 5% de tu salario, hacen posible que sumes entre 24 y 39 puntos.

En cuanto al último criterio, para el tiempo de cotización se toma en cuenta la cifra acumulada de los últimos bimestres que te encontraras cotizando en el Fondo, sirviendo este como un indicador de tu estabilidad laboral: de 6 a 12 bimestres (1 a 2 años) se te otorgan 16 puntos; de 16 bimestres en adelante (más de 2 años con 8 meses), tienes derecho a 38 puntos Infonavit.

Ahora bien, regresando a la pregunta inicial, como puedes ver, de acuerdo a lo previamente expuesto, son 3 los elementos que inciden para poder que se te calculen los puntos de Infonavit, por lo que no únicamente uno de ellos podría ser el responsable de cuantos puedas llegar a tener y de ahí que, tampoco se tenga una cifra exacta de los puntos que hagas con cada mes, ya que como se expuso en el párrafo anterior, estos se suman por bimestres y tendrás que estar trabajando más de un año para que estos se comience a reflejar, puesto que más que una mera suma son referencias de tu capacidad de estabilidad laboral.

Si por alguna u otra razón decidiste abandonar la compañía en la que estabas trabajando, no tienes nada de qué preocuparte en cuanto a tus puntos Infonavit, ya que estos no se desharán o se perderán siempre y cuando no tardes más de 2 meses en comenzar a trabajar en una empresa asegurada por el IMSS.