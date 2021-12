Cumpliré con controlar la inflación: Victoria Rodríguez, la próxima gobernadora del Banco de México

México.- Victoria Rodríguez afirmó que cumplirá con controlar la inflación, cuando sea nombrada gobernadora del Banco de México a partir del primero de enero del 2022.

En la última conferencia Mañanera del 2021, Victoria Rodríguez Ceja acudió a exponer como se encontraban los recursos para los distintos programas sociales el Gobierno Federal, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pues hasta el 31 de diciembre se estará desempeñando como subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde afirma que estará trabajando para terminar con buenas cuentas.

"Hay que cumplir con el mandato del Banco de México que es mantener el nivel de precios, que es un mandato que además beneficia a las personas más vulnerables, cuando hay inflación los más afectados justamente es este sector. Mi compromiso y no solamente el mío, sino del mandato normativo o del andamiaje institucional que tiene el Banco es cumplir justamente con ese mandato", declaró Victoria Rodríguez, la primera mujer que será nombrada gobernadora del Banco de México.

Por otra parte, Victoria Rodríguez afirmó que se sentía honrada y afortunada por ser elegida para ser la nueva gobernadora del Banco de México, sustituyendo a Alejandro Díaz de León Carrillo.

"Me siento honrada, soy muy afortunada de tener este nombramiento y haré todo mi esfuerzo para cumplir con este mandato que tiene esta gran institución", expresó Victoria Rodríguez.

Fue el pasado 02 de diciembre del 2021 cuando Rodríguez Ceja fue ratificada por el Senado de la República como nueva integrante de la Junta de Gobierno del Banxico.

AMLO afirma que respetará autonomía del Banco de México

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que cumplirá el compromiso de respetar la autonomía del Banco de México, como lo ha estado haciendo desde que comenzó su sexenio.

"Va a ser (Victoria Rodríguez) la primera mujer presidenta, Gobernadora del Banco de México. Le deseamos que le vaya muy bien. Vamos a cumplir el compromiso de respetar la autonomía del Banco de México de no meternos. Es una institución autónoma, no depende del Ejecutivo, no depende de Hacienda".

"Es una institución, como lo ha dicho Victoria, que tiene como propósito el que se lleven finanzas, se logre una Administración en finanzas públicas sanas y su objetivo principal es que no haya inflación, lograr que no haya inflación porque como ella misma lo acaba de decir, si hay inflación se afecta a todos y se afecta más a la gente humilde, pobre", finalizó AMLO sobre Victoria Rodríguez y el Banco de México.