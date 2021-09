Da a conocer Bukele la compra de las primeras 200 monedas bitcoin para su uso en El Salvador

El Salvador.- Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, dio a conocer que el país centroamericano adquirió sus primeras 200 monedas de bitcoin, a pocas horas de que la nación tenga esa criptomoneda de curso legal.

A través de su cuenta de Twitter y en un mensaje completamente en inglés, Bukele Ortez reveló que su gobierno había comprado sus primeros bitcoins, a la vez que adelantó que se adquirirían más conforme se vaya acercando la fecha límite.

"El Salvador has just bought it’s first 200 coins. Our brokers will be buying a lot more as the deadline approaches", escribió el jefe de Estado salvadoreño.

Desde el segundo cero del martes 7 de septiembre, El Salvador pondrá a circular virtualmente el bitcoin, tras que el pasado mes de junio, con mayoría del partido de Bukele, la Asamblea Legislativa avalara la respectiva ley.

Aunado a ello, la administración salvadoreña comenzó la promoción de la billetera electrónica "Chivo Wallet", misma que también estará disponible a partir de mañana. Dicha aplicación podrá ser descargada gratis desde las tiendas digitales de los sistemas iOS, Android y Huawei.

Mediante sus redes sociales, Nayib Bukele ha compartido algunos videotutoriales para que las personas que bajen la App sepan cómo usarla.

Posteriormente, Bukele dio a conocer que El Salvador había adquirido otras 200 monedas bitcoins, sumando un total de 400 de ellas.

El mandatario centroamericano reconoció que la adquisición de los bitcoins supondrá aprender con ello, advirtiendo que el camino para ello no llevará ni un día ni un mes. Sin embargo, hizo un llamado a romper paradigmas, pues sostuvo que "El Salvador tiene derecho a avanzar hacia el primer mundo".

Cabe mencionar que el gobierno de El Salvador precisó que "el uso del bitcoin es opcional y nadie está obligado a usarlo, por lo que hay que recordar que el dólar es la moneda de referencia para los precios, los salarios y los registros contables del país".

De acuerdo a lo previsto por la administración de Bukele, el bitcoin ayudará a la creación de más oportunidades de comercio, disminuir los costos en la operaciones monetarias cotidianas, facilitar la búsqueda de nuevos socios y la inclusión financiera.