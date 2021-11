¿De qué está hablando? Salinas Pliego presume que salario promedio en México subió a 13 mil pesos y lo tunden en redes

México.- El multimillonario Ricardo Salinas Pliego presumió que el salario promedio en México subió a 13 mil pesos mensuales, lo que le valió numerosas críticas de usuarios de redes sociales, quienes aseguran que esa cifra es muy distinta a la realidad de muchos mexicanos.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Salinas Pliego reveló que uno de los temas abordados en la comida que el consejo empresarial (del que forma parte) tuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la semana pasada, fue precisamente el aumento del salario promedio en el país a 13 mil pesos mensuales.

El tercer hombre más rico de México calificó como "muy alentador" el aumento del salario promedio, asegurando que seguirá subiendo cuando lo justifiquen la educación y productividad de los trabajadores.

"En la comida con el presidente, revisamos varios temas que les quiero compartir, uno de ellos es el salario promedio en México; ha subido a $13,000 pesos... eso es muy alentador, y va a seguir subiendo cuando la educación y productividad de los colaboradores lo justifique", escribió el dueño de TV Azteca y Grupo Elektra.

Salinas Pliego compartió en su tuit una gráfica del gobierno federal elaborada con datos del IMSS, la cual señala que para octubre de 2020 la remuneración mensual promedio de trabajadores asegurados ascendió a 13 mil 140 pesos, una cifra nunca antes alcanzada en los sexenios de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox.

Salinas Pliego celebró que el salario promedio en México subió a 13 mil pesos mensuales. Imagen: Captura de Twitter

Sin embargo, por estas declaraciones el multimillonario recibió fuertes críticas de usuarios de Twitter, quienes señalaron que la mayoría de los mexicanos ganan mucho menos de 13 mil pesos mensuales, además de subrayar que la inflación también ha subido, por lo que el poder adquisitivo se mantiene igual o peor.

"Pues no coincide con la realidad de millones de mexicanos. Si sabes donde hay un trabajo con salario digno, nos avisas", "Sr. @RicardoBSalinas me imagino que el aumento de salarios en un país sirve siempre y cuando se mantenga el poder adquisitivo. ¿También de eso habló con @lopezobrador_ ? No es un secreto que los índices de inflación que tenemos son los peores desde hace 20 años", fueron algunos de los comentarios que recibió el empresario.

La otra realidad

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi al corte de octubre, 6 de cada 10 trabajadores en México ganan menos de 8 mil 502 pesos mensuales.

En términos absolutos, 11 millones 120 mil 832 mexicanos perciben entre 8 mi 503 y 21 mil 255 pesos al mes, mientras que sólo 1 millón 243 mil 885 gana más de 21 mil 256 pesos mensuales.

Las cifras del Inegi muestran que tan sólo el 24.9% del total de trabajadores en el país ganan como máximo un salario mínimo mensual, mientras que quienes ganan más de uno y hasta dos concentran al 35%.