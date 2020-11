Deja la pandemia 32 mil millones en pérdidas al comercio en Sinaloa

Sinaloa.- Una pérdida de 32 mil millones de pesos que dejaron de ingresarse a las empresas sinaloenses es la que se a generado durante los meses que lleva de transcurrida la pandemia, dio a conocer Diego Castro Blanco, presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco).

Recordó, que según las cifras oficiales emitidas por la Secretaria de Economía Estatal de Sinaloa, se habla de 350 empresas que cerraron sus puertas, sin embargo, se estima que aunado a las informales estas sean más.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Número que se estima ronda en 3 mil 200 empresas en el municipio de Culiacán y en el estado alrededor de 7 mil establecimientos comerciales, número que abarca la formalidad e informalidad.

El líder de la cámara empresarial dijo que, fue la economía informal la que se sabe que perdió más ingresos durante la contingencia sanitaria, esto pues el 85 por ciento de las empresas cerradas fueron informales, negocios que no están trabajando en estos momentos.

"Considerando la economía informal que también dejo de estar en la escena comercial, pues nosotros consideramos prácticamente cerca de 3 mil 200 empresas solamente en el municipio", expresó Castro Blanco.

En cuanto a la pérdida de empleo destacó, que son 22 mil empleos perdidos los que se dice que se presentaron durante el confinamiento, pero son cifras de empleos oficiales, y el cálculo de la Canaco es de más de 90 mil puestos de trabajo en el estado que dejaron de operar, mismos que por no contar con prestaciones de Ley, al ser informales, no están registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y no son contemplados en las cifras oficiales de los gobiernos.