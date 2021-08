Dejará Alejandra Palacios la presidencia de la Cofece en septiembre

México.- La titular de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios, dio a conocer que dejará el cargo que ostenta en el organismo el próximo jueves 9 de septiembre.

Palacios abandonará el cargo en la Cofece tras haberla dirigido por 8 años, en tanto que, si el Senado de la República no nombra a alguien más, Brenda Gisela Hernández Ramírez será la nueva presidenta del órgano constitucional.

Mediante una carta enviada al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, el morenista Eduardo Ramírez Aguilar, Alejandra Palacios informó que por razones familiares decidió adelantar para el próximo mes la renuncia a su cargo como comisionada presidenta de la Cofece.

Aclaró que no dejará anticipadamente la presidencia de la Cofece, pues su período concluye el 9 de septiembre. No obstante, señaló que su intención al adelantar su salida como comisionada en el Poder Legislativo unos meses para que esta sea en septiembre de 2021 y no en febrero de 2022, con lo que lograra que coincida con su salida del órgano constitucional.

La funcionaria enfatizó que se va de la Cofece "con la certeza de su solidez institucional, su apego al debido proceso y la extraordinaria calidad del talento de los profesionales que la integran".

Asimismo, Palacios agradeció la confianza que le dieron los senadores para que encabezara las actividades de la Cofece en el transcurso de los últimos 8 años.

Por su parte, el legislador panista Gustavo Madero hizo un llamado a la bancada de Morena en el Senado de la República para que termine el proceso para la votación del dictamen de selección de los candidatos a presidir el órgano de gobierno de la Cofece, ello de acuerdo al procedimiento determinado en el artículo 28 de la Constitución mexicana.

Madero señaló que, tras que Alejandra Palacios abandone la presidencia del organismo, dicho órgano solamente funcionará con 4 de los 7 comisionados de la Cofece.