Denuncian en redes venta de citas para el SAT en miles de pesos

México.- Tras el colapso en las diferentes instalaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para sacar la Constancia de Situación Fiscal, usuarios de las redes sociales denunciaron la vente de citas para realizar trámites en el organismo tributario de México.

En los últimos días, tanto el portal de citas como los espacios físicos, el SAT se ha visto abarrotado por cientos de miles de trabajadores que buscan conseguir su Constancia de Situación Fiscal, requisito pedido por las empresas en las que laboran.

Ante la crisis de citas que se vive en el órgano tributario, en días recientes los internautas han hecho uso de las plataformas virtuales para denunciar la venta de citas para realizar trámites en el SAT, detallando que estas tienen un costo que va de los 250 pesos hasta los 2 mil pesos.

El usuario "SAT Trámites", mediante su cuenta de Twitter, oferta citas en el organismo gubernamental por 250 pesos y 400 pesos por dos personas, remarcando que aplica para todos los estados de México.

En tanto, usuarios han acusado que la saturación de las citas a la par de la venta puede tratarse de un "plan con maña" donde pueden estar involucrados los trabajadores del Servicio de Administración Tributaria, señalando que con ello la "corrupción" puede imperar desde dentro del órgano autónomo.

Por su parte, internautas pidieron al SAT dar seguimiento a las denuncias que se han hecho en los últimos días sobre la venta de citas para realizar trámites fiscales, indicando, incluso, que algunos de los trabajadores también podrían estar coludidos con los vendedores.

Ante el exhorto del SAT de no vender ni comprar citas, no han sido pocos los contribuyentes mexicanos que le han reclamado que, desde hace meses, pese a sus esfuerzos por agendar su presencia física, no han podido concretarlo.

Apenas el pasado domingo 29 de mayo del año en curso, el Servicio de Administración Tributaria ante la crisis por la expedición de la Constancia de Situación Fiscal dio a conocer que ofrecerá facilidades para que los trabajadores la puedan generar de forma remota sin necesidad de acudir a los espacios físicos de la dependencia.